Rincari per latte e burro

Spiaggia - quest'anno pochi Rincari per ombrellone e lettino : Infine, se tutto ciò non dovesse bastare, ecco alcuni semplici espedienti per fare economia al mare, suggeriti dall'Adoc. Condividere per risparmiare: acquistare l'abbonamento in condivisione con ...

Poste - Rincari per pacchi e raccomandate : aumenti dal 3 luglio : raccomandate, assicurate e pacchi costeranno di più. Poste italiane informa che dal 3 luglio scatterà l'aumento tariffario di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi....

Poste - aumentano le tariffe : Rincari per lettere - raccomandate e pacchi : Dal 3 luglio molte voci delle tariffe postali subiranno un rincaro . Un apposito avviso è comparso sul sito di Poste Italiane. Per spedire lettere o plichi in base alla tariffa di posta ordinaria , ...

Benzina - continuano i Rincari e arrivano le etichette per non sbagliare : ... la cui sede operativa è a Londra, e che stabilisce letteralmente il prezzo a cui può essere venduta una tonnellata di Benzina da parte delle raffinerie industriali di tutto il mondo. Molta della ...

Carburanti - il prezzo sale alle stelle : ecco i perché dei nuovi Rincari : Negli ultimi giorni il prezzo della benzina è schizzato a 1,605 euro al litro, mentre il diesel ha raggiunto quota 1,483 euro e le previsioni per il futuro non sono rosee Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un forte rialzo del costo dei Carburanti: secondo gli ultimi dati snocciolati dal ministero dello Sviluppo Economico, un litro di benzina ha raggiunto la soglia dei occorrono 1,605 euro, mentre il diesel è arrivato a 1,483 euro, dati che ...

L'aumento dell'Iva costerebbe 242 euro in più a famiglia e Rincari di 630 euro per l’acquisto dell’auto : L’Italia è uno dei Paesi tra quelli che hanno l’euro come propria moneta col prelievo Iva più alto ed anche uno di quelli dove quel prelievo è stato aumentato di più negli anni. Ma a partire dall’anno...