Rimorchio di un camion si rovescia nel Vicentino | morti 2mila polli

(Di lunedì 18 giugno 2018) Incidente nel: ildi un, che aveva appena caricato migliaia dida un’azienda avicola per portarli al macello, si èto nella notte in via Boschi a Colzè di Montegalda. Circa 2000sono. I vigili del fuoco hanno tagliato la barra di traino consentendo alla motrice di riprendere il viaggio dopo il nullaosta del veterinario per portare altri 2000al macello. I vigili del fuoco hanno scaricato le ceste con gli animali, raccolti per essere portati all’inceneritore, per poi recuperare ildele rimetterlo in strada. L'articolodi unsinelMeteo Web.