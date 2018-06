Riforma pensioni | sulla Quota 100 c' è accordo nella maggioranza | ma rimangono molti dubbi

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Mi pare di capire che sia il tema della Legge di Bilancio, ma non ne abbiamo ancora parlato con gli altri colleghi": così Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e vice premier, ha annunciato l'avvio dei lavori per arrivare alla famigerata100. Come promesso a margine della campagna elettorale, infatti, il segretario federale della Lega vorrebbe che si intervenisse al più presto sulle modifiche da apportare alla precedenteFornero, anche se ancorasono da chiarire.sua proposta sembrerebbero schierati a favoreleader politici, per questo motivo sia la Lega che il Movimento 5 Stelle avrebbero dato la disponibilità di intervenire a partire dalla prossima Legge di Bilancio, che verrà presentata dal governo in ottobre, onde evitare cali di consensi sul delicato tema previdenziale. La100Legge di Bilancio Lo avrebbe rassicurato anche il ...