Riders con più diritti | Ilva | proroga dei commissari I due fronti di Di Maio

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...

Di Maio : sui diritti dei Riders giusto il confronto - ma non si accettano ricatti : “Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti della bozza del Decreto Dignità che riguarda proprio i riders. È giusto che su questo tema ci si confronti pubblicamente e infatti dopo aver inco...

Di Maio - dopo i Riders incontrerò a Roma aziende gig economy : Teleborsa, - "Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha ...

Lavoro - Di Maio incontra i 'Riders' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i Riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

'Con i Riders ci vediamo tra 1 settimana - ora salario minimo' - Di Maio - : Roma, 4 giu. , askanews, Con i riders 'ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione'. A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato ...

Di Maio incontra i Riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Di Maio incontra la 'generazione abbandonata' dei Riders : 'Meno precari e salario minimo' : In un altro passaggio della lettera, poi, si sottolinea che 'la legislazione nazionale risulta manchevole rispetto al lavoro nella cosiddetta 'economia dei lavoretti' o, peggio, va proprio in una ...

Luigi Di Maio sceglie i Riders per il primo incontro : "Meno precari e salario minimo" : Inizia dai riders, i lavoratori che consegnano in bicicletta, il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i riders, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto", ha detto Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro ...

Di Maio con Riders : lavoro meno precario : 12.45 "Il mio primo atto è stato l'incontro con i lavoratori che consegnano in bicicletta,simbolo di una generazione abbandonata, che non ha tutele e a volte nemmeno un contratto". Lo ha detto il neoministro del lavoro Di Maio, dopo aver visto i "riders". "E' un primo piccolo passo. Vogliamo dare un segnale perché c'è tanta gente che chiede dignità. Oggi è iniziato un percorso per un modello di lavoro meno precario e un salario minimo più ...

Lombardia : Gelmini - giusta e condivisibile iniziativa Rizzoli su Riders : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "condivisibile e giusta l’iniziativa della Regione Lombardia che con l’assessore Rizzoli ha deciso di impegnarsi per tutelare i giovani lavoratori delle piattaforme web: i riders (fattorini) che a migliaia, ogni giorno, a Milano come in molte città italiane, consegnano

Lombardia : Gelmini - giusta e condivisibile iniziativa Rizzoli su Riders : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “condivisibile e giusta l’iniziativa della Regione Lombardia che con l’assessore Rizzoli ha deciso di impegnarsi per tutelare i giovani lavoratori delle piattaforme web: i riders (fattorini) che a migliaia, ogni giorno, a Milano come in molte città italiane, consegnano a domicilio pasti e altri prodotti”. Lo scrive su LinkedIn Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera ...

Quinto campionato italiano in Bacheca. Nessuno come Costanza Laliscia. La 18enne del Fuxiateam conquista il tricolore junior e young Riders ... : Sport e studio che riesce a conciliare e che ne fanno una sportiva completa, che all'interno del Fuxiateam sta crescendo insieme a compagne altrettanto "appassionate" nel collezionare vittorie. Una ...

CONCERTO PRIMO MAGGIO - ROMA SCALETTA / Diretta streaming Rai : Berlinguer - la lettera dei Riders (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a ROMA, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:19:00 GMT)