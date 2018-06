Rider | la retromarcia di Di Maio Tavolo di confronto sulla gig economy

ilsole24ore

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il ministro all’uscita dall’incontro con Foodora e altre piattaforme: «È andata bene, oradi contrattazione. Se non va, interverremo con la nostra norma». Soddisfatte le aziende. Il Sole 24 Ore aveva visionato in anticipo la bozza del decreto dignità, con novità come l’istituzione del salario minimo e l’indennità mensile. Ora il documento potrebbe cambiare...