Rider | Di Maio | “Le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire

Riders con più diritti - Ilva : proroga dei commissari. I due fronti di Di Maio : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo affronta oggi al ministero due casi spinosi come i giovani e meno giovani che ogni giorno operano nella jungla delle consegne a domicilio e il futuro dell'Ilva ...

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...

Rider - DI MAIO INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Rider - Di Maio fa bene a intervenire ma non sono solo loro i precari : C’erano molte notizie degne di commento in questi giorni. Ad esempio, anche se in pochi se ne sono accorti, c’è stato un papa che, tra una critica alle coppie omosessuali e all’aborto selettivo, ha incredibilmente sdoganato l’infedeltà: e non solo maschile, anche femminile, qualcosa di veramente rivoluzionario per una Chiesa che ha sembra esaltato l’immagine di una donna silenziosa e fedele. Ma non c’è dubbio: ...

Rider - Foodora : “Col decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

