Ricorso per gli scatti stipendiali rivolto ai precari con tre anni di servizio

Frosinone-Palermo - Zamparini fa Ricorso per i palloni in campo nel recupero / "Gara illegale - arbitro..." : Frosinone-Palermo, Zamparini fa ricorso per i palloni in campo nel recupero: il Presidente dei rosanero è una furia dopo la partita di ieri che ha negato il suo club dalla promozione.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:51:00 GMT)

Strage sul bus Erasmus - Ricorso dei genitori : riaperte le indagini | : riaperte le indagini sulla morte di 13 studentesse (di cui 7 italiane) avvenuta il 20 marzo 2016 in autostrada vicino a Tarragona

Strage sul bus Erasmus - Ricorso dei genitori : riaperte le indagini | : riaperte le indagini sulla morte di 13 studentesse (di cui 7 italiane) avvenuta il 20 marzo 2016 in autostrada vicino a Tarragona

Forlì - 16enne suicida accusò genitori : condannati/ 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti : Ricorso in appello : Forlì, 16enne suicida accusò genitori: condannati. Tre anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti, cade l'accusa di istigazione al suicidio per il padre(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Codacons : Ricorso per bloccare subito lo Stadio della Roma : Roma – Domani alle 12 si terrà la conferenza sul caso dello Stadio annunciata da Codacons, insieme al Tavolo della Libera Urbanistica. “Un nuovo Ricorso urgente al Tar del Lazio- annuncia il Codacons in un comunicato- per bloccare subito il progetto dello Stadio della Roma. A seguito delle gravi irregolarità e dei reati emersi dall’inchiesta della Procura di Roma”. “I fatti emersi dall’indagine della ...

Buche - Roma ha pagato 40 milioni in tre anni per risarcimenti. Lemmetti : ‘Anch’io danneggiato - ma non ho fatto Ricorso’ : Per i danni provocati dalle Buche sulle strade, le casse del Campidoglio hanno dovuto risarcire ai Romani ben 40 milioni di euro in tre anni. E per il solo 2018, le proiezioni parlano di un ritorno alla spesa del 2015 – quasi 16 milioni – a causa “della primavera molto piovosa che abbiamo affrontato”. Sono tutt’altro che positivi i dati forniti da Assicurazioni di Roma, la società comunale che, per conto del Campidoglio, si occupa di ...

Serie B Novara - accolto il Ricorso per Macheda : Novara - Può essere abbastanza soddisfatto Federico Macheda : infatti la Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, a seguito del ricorso presentato dal Novara in merito alla squalifica ...

Basket - playoff : tegola Avellino Squalificato campo per 2 turni - Ricorso respinto - gara-2 a porte chiuse : Guai grossi per la Scandone Avellino, il cui campo di gara è stato Squalificato per due giornate a causa delle intemperanze del pubblico nel dopo gara di domenica sera contro Trento, sfociate con ...

Perù - il Tas accoglie Ricorso della Wada : Guerrero non ci sarà ai Mondiali : LOSANNA - Il capitano del Perù , Paolo Guerrero , non potrà giocare i Mondiali con la sua nazionale. La Corte Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti accolto l'appello dell' Agenzia Mondiale Antidoping per estendere la squalifica di sei mesi del giocatore, che è scaduta il 3 maggio. Il Tas ha reso noto che la squalifica ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino - campo squalificato per due turni in attesa del Ricorso. Gara-2 a rischio : Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella Serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni. La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del ...

Diritti tv - Mediapro fa Ricorso : 'Sky teme di perdere posizione dominante' : MILANO - ricorso di Mediapro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A. Lo annuncia la società che 'ritiene la sua proposta di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro presenterà Ricorso : «Sky teme di perdere dominio» : ricorso di MediaPro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A. Lo annuncia la società che «ritiene la sua proposta di commercializzazione conforme a quanto stabilito nel contratto con la Lega e a quanto previsto da Legge Melandri e linee guida». Secondo MediaPro, «il timore di Sky di perdere una posizione dominante sul mercato dei Diritti» può ...

Diritti tv - Mediapro annuncia il Ricorso : «Sky teme di perdere il dominio» : Mediapro ha annunciato che presenterà un ricorso contro la decisione della sezione A del Tribunale di Milano. L'articolo Diritti tv, Mediapro annuncia il ricorso: «Sky teme di perdere il dominio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona - 4 giornate a Sergi Roberto per la manata a Marcelo : pronto il Ricorso : Si è definitivamente conclusa la stagione di Sergi Roberto. L'esterno del Barcellona, infatti, è stato squalificato per ben quattro turni dopo l'espulsione subita nel corso del Clàsico giocato ...