Ricerca | obesi e depressi? Colpa del microbiota

Ricerca - microbiota : gli adolescenti obesi hanno batteri diversi dagli adulti : Negli adolescenti obesi il microbiota ha caratteristiche uniche in termini di composizione microbica e metabolismo. Lo rivela lo studio italiano dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology del gruppo Nature. L’individuazione di nuovi marcatori batteri ci dell’ obesi tà apre la strada a terapie con probiotici specifici, scelti su misura per la patologia e anche per l’età dei pazienti. I batteri ...

Ricerca : l’obesità si può combattere anche con la stimolazione del cervello : Uno studio italiano presentato oggi a Barcellona in occasione del meeting annuale della European Society of Endocrinology, ha rilevato che l’obesità si può combattere anche per mezzo della stimolazione del cervello dall’esterno, in modo del tutto indolore e non invasivo: tale stimolazione ridurrebbe la voglia di cibo ripristinando una corretta sensazione di gratificazione offerta dal mangiare, aiutando a tenere sotto controllo ...