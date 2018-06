Ricerca | cervello | i momenti di pausa sono essenziali per i neuroni

Ricerca : il successo della dieta dipende dal volume di un’area del cervello : Secondo una Ricerca condotta da Liane Schmidt dell’Institut du cerveau et de la moelle épinière, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, pubblicato su “Journal of Neuroscience”, il successo di una dieta dipende da una particolare area del cervello, situata nella corteccia prefrontale: volumi maggiori di questa zona cerebrale, deputata a scelte razionali e autocontrollo, corrisponderebbero a un maggior successo di un regime ...

Ricerca : scoperti 3 geni che fanno espandere la corteccia del cervello : Due studi pubblicati su “Cell“, condotti da Ricercatori dell’Università della California e dell’Università di Amsterdam, coordinati da David Haussler, hanno scoperto 3 geni che hanno consentito al cervello di ingrandirsi, ampliando le dimensioni della corteccia. Gli esperti hanno studiato i nuovi geni in organoidi, versioni in miniatura della corteccia ottenute in laboratorio dalle staminali: l’ipotesi è che tali ...

Ricerca : gli essere umani sono cervelloni - ma non a causa della competizione : Esseri umani cervelloni, non per merito della competizione. L’ecologia, intesa come la relazione tra l’uomo, gli organismi vegetali e animali e l’ambiente in cui vivono, è il primo fattore in grado di spiegare l’evoluzione del cervello umano, tanto grande rispetto agli altri animali. E’ quanto suggerisce uno studio su ‘Nature’, che minimizza l’importanza e il ruolo della competizione tra ...

Ricerca : ‘scosse’ al cervello contro l’obesità - lo studio italiano : Piccole ‘scosse’ al cervello per combattere l’obesità intervenendo sui circuiti neurologici che la alimentano: ‘spegnendo’ cioè la voglia di cibo. Una nuova strategia promettente secondo uno studio di medici e Ricercatori dell’Irccs Policlinico San Donato alle porte di Milano, presentato a Barcellona all’Annual Meeting 2018 della Società europea di endocrinologia-Ese. La dTms, stimolazione magnetica ...

Ricerca : l’obesità si può combattere anche con la stimolazione del cervello : Uno studio italiano presentato oggi a Barcellona in occasione del meeting annuale della European Society of Endocrinology, ha rilevato che l’obesità si può combattere anche per mezzo della stimolazione del cervello dall’esterno, in modo del tutto indolore e non invasivo: tale stimolazione ridurrebbe la voglia di cibo ripristinando una corretta sensazione di gratificazione offerta dal mangiare, aiutando a tenere sotto controllo ...

Ricerca : il cervello delle donne è più bravo a riconoscere il linguaggio del corpo : Il cervello delle donne è più bravo a riconoscere il linguaggio del corpo. Anche senza vedere le espressioni facciali. Lo studio, pubblicato sulla rivista Social Cognitive and Affective Neuroscience, intitolato “How face blurring affects body language processing of static gestures in women and men” (10.1093/scan/nsy033), potrebbe contribuire a spiegare la minore incidenza dell’autismo tra le donne (il rapporto con la popolazione maschile è di ...

Kristina - cervello in fuga contromano : Ricercatrice d'eccellenza da New York a Milano : Potremmo definirla "cervello in fuga contromano". Kristina Havas, classe 1976, è di New York, ma "i miei nonni erano italiani, di Verona". Il nostro Paese era nel suo destino: la donna ha...

Ricerca : l’Homo naledi aveva un cervello più piccolo ma simile al nostro : Ricercatori guidati da Ralph Holloway della Columbia University hanno scoperto che il cervello dell’Homo naledi, uno degli antenati dell’Homo sapiens, era più piccolo ma sorprendentemente simile nella struttura e nella forma a quello dei suoi parenti più evoluti. La scoperta dei resti della specie Homo naledi è avvenuta nel 2013, in Sudafrica: lo scorso anno si è stabilito che i reperti risalgono ad un periodo che va da 236.000 a ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

