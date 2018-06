Requisiti dei beni personali nella comunione legale dei coniugi

Reddito di inclusione : modifica dei Requisiti familiari : La Legge di Bilancio 2018, attraverso l’articolo 1, comma 192, abroga l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 (che ha istituito il Reddito di inclusione). Ne deriva una modifica dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare per l’accesso alla prestazione. Con il messaggio 11 maggio 2018, n.1972, l’INPS ha precisato che la cancellazione di tali requisiti sarà operativa a partire dalle domande ...

Riforma Pensioni - riepilogo dei Requisiti per il 2018 : Il 2018 è un anno di passaggio per le Pensioni, ultimo del triennio in cui è stato applicato il secondo scatto della speranza di vita. Col 2018 si livellano i requisiti dell’età pensionabile per tutti i lavoratori ai fini della pensione di vecchiaia. Facciamo un breve riepilogo. Tipologia pensione Requisito Generalità dei lavoratori Pensione anticipata donne 41 anni e 10 mesi (2175 contr. sett.) Pensione anticipata uomini 42 anni e 10 ...

Concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari : Requisiti e posti disponibili per ognuno dei 4 bandi : Il maxi Concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari è servito: da ieri 17 aprile è possibile presentare domanda per ben 4 bandi di selezione pubblica che riguardano diverse figure professionali. In particolare, la ricerca riguarda 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria in terza area funzionale, fascia retributiva F1, 118 funzionari tecnici sempre per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, ancora 2 funzionari ...