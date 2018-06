Renault e Red Bull ai ferri corti per Power Unit | tecnici e piloti!

La Red Bull se ne infischia della fretta Renault : La Red Bull è indifferente alla pressione della Renault per la scelta per il fornitore di motore 2019. Il team vuole comunicare la decisione tra Renault o Honda tra i prossimi GP di Francia e Austria. Ma Cyril Abiteboul insiste: “In Austria, la nostra offerta non sarà pi valida. Dovranno parlare con la Honda“. Il […] L'articolo La Red Bull se ne infischia della fretta Renault sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - la Renault tenta di strappare Adrian Newey alla Red Bull : La telenovela Red Bull-Renault si infittisce e si arricchisce di un nuovo capitolo. L’indiscrezione arriva direttamente da Motorsport: il contratto di Adrian Newey è in scadenza e la casa francese si è fatta avanti per portarlo nel suo team ufficiale. Un profilo come quello dell’ingegnere britannico, vero e proprio genio dell’aerodinamica, fa gola a molti ma è inevitabile pensare che nelle intenzioni della Renault possa esserci ...

Renault dice stop ai rinvii Red Bull : pazienza finita : Con l’incertezza che continua ad aleggiare sulla prossima mossa Red Bull, la Renault tiene il passo dei progressi Honda, ma sta perdendo la pazienza. Dopo Montreal, Helmut Marko ha detto che il costruttore nipponico, partner motore della Toro Rosso, aveva fatto uno step di 3 decimi in Canada. E la Renault, che mira a restare […] L'articolo Renault dice stop ai rinvii Red Bull: pazienza finita sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 Renault - Abiteboul : «Non capisco il comportamento evasivo della Red Bull» : TORINO - Tra Renault e Red Bull rimane alta la tensione nonostante la vittoria a Montecarlo di Daniel Ricciardo, proprio con il team di Milton Keynes. Il responsabile di Renault Sport Cyril Abiteboul ha fatto sapere in un'intervista alla rivista Auto Hebdo che la casa francese vorrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con la scuderia anglo austriaca quanto prima: ' Credo che la ...

F1 Renault - Abiteboul : «Non possiamo attendere all'infinito la Red Bull» : ROMA - Rimane alta la tensione tra Renault e Red Bull nonostante la vittoria a Montecarlo di Daniel Ricciardo, proprio con il team di Milton Keynes. Il responsabile di Renault Sport Cyril Abiteboul ha fatto sapere in un'intervista alla rivista Auto Hebdo che la casa francese vorrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con la scuderia anglo austriaca quanto prima: ' Credo che la ...

F1 - analisi prove libere GP Monaco 2018 : Red Bull imprendibili - Ferrari e Mercedes rincorrono - bene Renault e McLaren - male le Haas : Cosa ci ha detto la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, rigorosamente di giovedì come tradizione monegasca? Il primo verdetto emesso, come era pronosticabile, è che la Red Bull sia la vettura migliore sui saliscendi del Principato e sulle sue curve lentissime. In secondo luogo abbiamo appreso che Ferrari e Mercedes dovranno forzare parecchio per mettersi alle spalle le vetture di Milton Keynes, mentre ...

Renault dice di poter fare a meno della Red Bull : Renault potrebbe benissimo sopravvivere alla perdita della Red Bull come cliente, questo secondo il boss del Costruttore francese Cyril Abiteboul. Al momento non si sa ancora se il team proseguirà il suo rapporto con Renault o passerà alla Honda dal 2019. Il termine per comunicare la decisione scadeva il 15 maggio, poi Renault l’ha posticipato […] L'articolo Renault dice di poter fare a meno della Red Bull sembra essere il primo su ...

F1 - analisi Test Barcellona 2018 : conferma Mercedes - Ferrari e Red Bull si affinano - bene Renault e Haas - male la Williams : Si sono conclusi, dunque, i Test di Barcellona 2018 durante la stagione di Formula Uno. Cosa ci hanno detto queste due intense di giornate di lavoro sul tracciato del Montmelò? Gli spunti, oggettivamente, non sono stati numerosi, dato che molti degli aggiornamenti erano già stati portati nel weekend di gara appena concluso, e diversi piloti hanno badato maggiormente a fare esperienza personale, piuttosto che a dare segnalazioni efficaci ai ...

Renault : la Red Bull deve decidere entro il 31 maggio : La Red Bull ha tempo fino alla fine di maggio per decidere tra Renault e Honda per il 2019. I colloqui tra il team e la Casa giapponese sono iniziati a Baku. Secondo i regolamenti FIA, i team devono indicare il fornitore di motore con cui lavoreranno nella stagione successiva entro il 15 maggio, ma […] L'articolo Renault: la Red Bull deve decidere entro il 31 maggio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Red Bull : due settimane per scegliere tra Renault e Honda : Siamo stati amichevoli, gli abbiamo dato due settimane extra', ha dichiarato Cyril Abiteboul, direttore di Renault Sport F1. Horner, Marko e gli ingegneri Red Bull, come ha riferito il quotidiano ...

F1 McLaren - Boullier : «Siamo più indietro rispetto a Red Bull e Renault» : TORINO - Il direttore sportivo della McLaren Eric Boullier, nonostante i discreti risultati e il quarto posto nella classifica costruttori dopo i primi tre gran premi stagionali, sa che non può essere ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - ... : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, , terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...