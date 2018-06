Reddito di dignità | i laburisti dem aprono alla proposta di Di Maio

Povertà - l’Emilia Romagna estende il “ Reddito di solidarietà”. E la Puglia amplia quello “di dignità” : L’allargamento a partire dall’1 giugno della platea di beneficiari del Reddito di inclusione, la misura universale anti Povertà partita lo scorso gennaio, si riflette anche sui sostegni in vigore a livello regionale. Le Regioni Emilia Romagna e Puglia hanno stabilito infatti di ridurre i requisiti per ottenere, rispettivamente, il “reddito di solidarietà” e il “reddito di dignità“. L’Emilia Romagna ha ...

Il premio Nobel Yunus : "Il Reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità umana" : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la 'banca dei poveri'. In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia tout court il caposaldo ...