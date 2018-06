Reddito di cittadinanza e non solo | Conte pensa ad un fondo Ue e cerca l' appoggio della

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il Reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Giuseppe Conte chiede ad Angela Merkel i soldi per il Reddito di cittadinanza : Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà nell'Unione europea. È questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Giuseppe Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelleria Angela Merkel.Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.

Pensioni : discussione accesa sul welfare - dalla 14ma al Reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 16 giugno 2018 vedono al centro dei riflettori le misure di welfare erogate dall'Inps e quelle attualmente in previsione d'attuazione. Si parte dalla quattordicesima mensilita', che coinvolgera' all'incirca tre milioni e mezzo di persone a partire dall'inizio del prossimo mese di luglio. Per prore con la pensione di cittadinanza [VIDEO], per la quale nonostante il nome desta perplessita' il fatto che si ...

Reddito cittadinanza : 1560 euro a famiglie e 780 a single - ecco quando si avrà : È stato pubblicato il contratto tra Movimento 5 stelle e Lega con i punti che dovranno essere proposti e approvati nel prossimo governo che vedra' i due partiti coalizzati. In particolare nel contratto è previsto il Reddito di cittadinanza, nell’ultima versione, come misura riservata solo ai cittadini italiani e non più anche agli stranieri residenti da 5 anni nel nostro paese. Il fine di tale Reddito, come dichiarato nel contratto è quello del ...

Luigi Di Maio : "Il Reddito di cittadinanza si farà" : Luigi Di Maio continua a fare comizi in piazza e ieri sera, intervenuto a Pomezia (RM) in vista del ballottaggio che si terrà il 24 giugno prossimo, il vicepremier è tornato a parlare dei progetti che i due Ministeri di cui è a capo intendono approvare nel corso dei prossimi mesi, a partire dal discusso reddito di cittadinanza. Di Maio ha spiegato ai presenti che il governo di Giuseppe Conte non ha rinunciato al reddito di cittadinanza, ha ...

Reddito di cittadinanza - il M5s vuole fare in fretta : "Tre proposte - non è il collocamento" : Il Reddito di cittadinanza continua ad essere argomento dibattuto. Lo stesso Luigi Di Maio, nel corso di un conizio elettorale a Pomezia (Roma), assicura che "non abbiamo rinunciato" e il "Reddito di...

Lavoro : Padoan - Reddito cittadinanza promette inclusione ma non la garantisce : Ad affermarlo è Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, nel seminario sul Mezzogiorno promosso dall'associazione Libertà Eguale a Napoli. 'La struttura del mercato del Lavoro al Sud si può ...

Lavoro : Di Maio - non rinunciamo - realizzeremo Reddito di cittadinanza : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “Non abbiamo rinunciato” e il “reddito di cittadinanza lo realizzeremo”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sottolineando la necessità di una riforma dei centri per l’impiego.I centri per l’impiego “devono dare delle possibilità” e “capire quali ...

Sondaggi - cosa pensano gli italiani su chiusura dei porti - Reddito di cittadinanza e flat tax : Gli ultimi Sondaggi mostrano il pensiero degli italiani su alcuni temi che caratterizzano l'azione e le promesse del nuovo governo: chiusura dei porti, reddito di cittadinanza e flat tax. Gran parte degli intervistati è d'accordo sulla decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius, mentre più contrastanti le posizioni sugli altri due punti.Continua a leggere

Papa Francesco boccia l'idea del Reddito di cittadinanza : 'Serve lavoro per tutti e non forme di assistenzialismo' : Città del Vaticano - A Papa Francesco il reddito di cittadinanza - cavallo di battaglia dei Cinquestelle - non piace proprio. Lo aveva già ribadito a Genova, durante la sua visita due anni fa , 'L'...

Reddito di cittadinanza - Beppe Grillo guarda agli Usa : "Chi ci deride non ha capito nulla" : Per ora il Reddito di cittadinanza resta solo sulla carta. Quello che nel contratto di governo Lega-M5s è definito Reddito di cittadinanza (in realtà un Reddito minimo vincolato alla ricerca di un lavoro da parte dei...