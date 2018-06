Red Bull Murone – Grande spettacolo a Milano per il debutto della 1ª edizione

F1 Red Bull - Ricciardo : «Veniamo da due circuiti totalmente diversi» : In ogni caso è bello avere di nuovo il GP di Francia nel calendario e non solo per i fan locali, ma anche per quelli di tutto il mondo '. CLASSIFICHE CALENDARIO Red Bull Ricciardo Le Castellet Tutte ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «È bello avere di nuovo il GP di Francia» : In ogni caso è bello avere di nuovo il GP di Francia nel calendario e non solo per i fan locali, ma anche per quelli di tutto il mondo '.

La Red Bull se ne infischia della fretta Renault : La Red Bull è indifferente alla pressione della Renault per la scelta per il fornitore di motore 2019. Il team vuole comunicare la decisione tra Renault o Honda tra i prossimi GP di Francia e Austria. Ma Cyril Abiteboul insiste: "In Austria, la nostra offerta non sarà pi valida. Dovranno parlare con la Honda".

Red Bull Murone si prepara a dare spettacolo. A Milano una grande festa dello sport : ... garantita la presenza dei ragazzi del gruppo Pallavolisti Brutti , la social community che raggiunge oltre 150.000 follower e che ogni giorno riesce, con grande ironia, a mettere l'accento sul mondo ...

F1 - la Renault tenta di strappare Adrian Newey alla Red Bull : La telenovela Red Bull-Renault si infittisce e si arricchisce di un nuovo capitolo. L'indiscrezione arriva direttamente da Motorsport: il contratto di Adrian Newey è in scadenza e la casa francese si è fatta avanti per portarlo nel suo team ufficiale. Un profilo come quello dell'ingegnere britannico, vero e proprio genio dell'aerodinamica, fa gola a molti ma è inevitabile pensare che nelle intenzioni della Renault possa esserci ...

Renault dice stop ai rinvii Red Bull : pazienza finita : Con l'incertezza che continua ad aleggiare sulla prossima mossa Red Bull, la Renault tiene il passo dei progressi Honda, ma sta perdendo la pazienza. Dopo Montreal, Helmut Marko ha detto che il costruttore nipponico, partner motore della Toro Rosso, aveva fatto uno step di 3 decimi in Canada. E la Renault, che mira a restare […]

Sky Spy : l'accordo con la Red Bull è la grande rivincita della Honda : "Al termine di questa storia a festeggiare sarà soprattutto la Honda - sussurrava un addetto ai lavori di Formula 1 domenica sera nell'aeroporto di Montreal " e credo che qualcuno tra coloro che nei ...

Red Bull Murone - a Milano una grande festa dello sport : Domenica 17 giugno Red Bull Murone vi aspetta a Milano, nella suggtsiva cornice di Piazza del Cannone all'interno di Parco Sempione, per una grande festa dello sport, che vede protagoniste dodici squadre di pallavolo tutte al femminile. Una manifestazione di street volley il cui intento è sperimentare un nuovo modo di vivere lo spirito di squadra dove spettacolarità, velocità e divertimento saranno le parole chiave. Sul campo ...

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l'olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.

Red Bull Murone – A Milano tanto divertimento col volley all'aria aperta : Red Bull Murone si prepara a dare spettacolo. A Milano una grande festa dello sport: domenica 17 giugno, piazza del Cannone nel Parco Sempione diventerà un punto di incontro per tutti coloro che amano giocare a volley all'aria aperta Una grande festa dello sport con al centro le ragazze di dodici squadre che si sfideranno fino all'ultimo muro con regole tutte nuove. Sono questi gli ingredienti di Red Bull Murone, il format lanciato ...

Sky Spy : la Red Bull lascia a casa la 'corte' Verstappen : Nell'affollato paddock di Montreal è più facile notare le presenze che le assenze. Così è passato inosservato un provvedimento che la Red Bull, nella persona di Helmut Marko, ha preso nei confronti di ...

Formula 1 : Red Bull sempre più vicina a Honda per il 2019 : Red Bull pronta a passare ai motori Honda per il 2019: aumentano insistentemente le voci al riguardo. Cosi, mentre il motore Renault ha dimostrato ieri la propria maturità su una pista che è da sempre ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno nel feudo di Lewis Hamilton. Red Bull pericolosa con le HyperSoft : Erano 17 anni che la Ferrari non otteneva la pole position a Montreal (Canada). Tanto era trascorso dall'ultima partenza dalla p.1 ed era stato un certo Michael Schumacher a rendersi protagonista di ciò. La statistica delle pole non poteva che essere aggiornata da un altro tedesco, erede designato del Kaiser: Sebastian Vettel. L'incedere del quattro volte iridato è stato sicuro ma, a detta sua, non perfetto. L'interpretazione ...