Raggi di nuovo in Procura per lo stadio

Virginia Raggi di nuovo davanti ai pm per l'inchiesta sullo stadio dell'As Roma : A soli tre giorni dalla prima convocazione, Virginia Raggi ritorna di fronte ai pm nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio dell'As Roma. La sindaca era stata già ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso.Durante il colloquio di venerdì scorso, la sindaca avrebbe ribadito anche agli inquirenti, così come dichiarato pubblicamente, che la genesi del rapporto con Luca Lanzalone sarebbe ...

Stadio Roma : la sindaca Raggi di nuovo in Procura : E' stata convocata per la seconda volta in pochi giorni. Nuove carte in arrivo con nomi di politici - La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata convocata per la seconda volta in Procura a Roma nell'...

Stadio - nuovo terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5SAccusa al sindaco : abuso d'ufficio : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it

Nuovo Stadio Roma : Virginia Raggi convocata in Procura : Virginia Raggi convocata in Procura nell’ambito dell’inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma. Il sindaco della capitale sarà audito dai magistrati nel pomeriggio di oggi come persona informata sui fatti.Secondo quanto trapela da ambienti investigativi i pm vorrebbero approfondire come sono state gestite le trattative sull'iter del progetto del Nuovo Stadio della Roma che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle.Raggi sarà sentita come teste sulle ...

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del nuovo stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Nuovo stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Roma - la Raggi sul nuovo stadio : "Ora non so che fine farà... : "Lo stadio? Non so che fine farà'. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, interviene a Porta a Porta il giorno dopo la bufera sul nuovo impianto di Tor di Valle e punta a ribadire la sua estraneità all'...

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Nuovo stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone - La Raggi valuta stop al progetto : Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti | Raggi verso sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Nuovo stadio Roma - Vittorio Sgarbi rincara la dose : “emergeranno cose ancora più gravi - ecco cosa dico a Totti ed alla Raggi” : Vittorio Sgarbi dice la sua opinione sui nove arresti nell’ambito della costruzione del Nuovo stadio della Roma: il messaggio per Virginia Raggi e Francesco Totti Vittorio Sgarbi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il deputato ha parlato degli ultimi risvolti legati allo stadio ...