Quella volta che in Giamaica il Dj afferrò il microfono

TIM vs Iliad - stavolta l’offerta è Quella giusta : tutto illimitato e 30 GB in 4G a 7 euro al mese per sempre : Coloro che nei commenti all’articolo su Special Top 30 GB si chiedevano come TIM sperasse di ingolosire i neo clienti Iliad, proponendo un mensile dal costo più elevato, adesso hanno nuovo materiale su cui riflettere. L’operatore di bandiera ha appena rilanciato con TIM Seven IperGo.--Adesso sì che i confluiti in Iliad hanno roba sufficiente ad avviare una riflessione seria: minuti ed SMS illimitati verso tutti con 30 GB di internet in 4G a 7 ...

NBA - Quella volta che LeBron James fece aspettare Silvio Berlusconi alla Casa Bianca : Negli Stati Uniti si dice spesso che alcune cose, specialmente le più assurde, possano succedere " only in America ". L'aneddoto raccontato da ESPN, però, ha davvero dell'incredibile e vede coinvolti ...

Caravaggio - la Natività rubata/ Quella volta che il ladro (per un attimo) si commosse davanti alla bellezza : Un quadro di Caravaggio, uno dei suoi massimi capolavori, venne rubato nel 1969 a Palermo e da allora non è mai stato ritrovato. Ecco la storia di quanto successe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:30:00 GMT)

L'effetto governo/Quella scena stravolta dei partiti dopo il voto : Può anche darsi che questa sia la volta buona. Buona non già nel senso che entro uno o due giorni avremo un governo Lega-Cinque Stelle , esito sulla cui bontà le opinioni divergono, , ma nel senso che ...

Quella volta in cui Mancini disse : “No agli oriundi in nazionale” : "La nazionale italiana deve essere italiana”. Chissà se Roberto Mancini ha cambiato idea ora che è ad un passo dal diventare il commissario tecnico dell’Italia. Era il 2015, su Quella panchina c’era Antonio Conte che, come era già avvenuto in passato, aveva scelto di convocare due oriundi, nello specifico Eder e Vazquez. “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi ...

Quella volta che Umberto Eco sbagliò un verbo : Nel suo romanzo "Baudolino", pubblicato nel 2000, Umberto Eco fece un errore nella coniugazione del passato remoto del verbo 'convenire': scrisse 'convenirono' invece di 'convennero'. Apriti cielo? Apriti cielo: non mancò chi con sussiego lo giudicò grave. Ma vediamo perché si tratta di un errore... regolare.Continua a leggere

Ince rievoca un episodio con Alex Ferguson : 'Quella volta che mi disse arrabbiato 'tu non sei Maradona'' : Il peggio per Sir Alex Ferguson sembra essere passato. Sabato scorso infatti, l'ex manager del Manchester United è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale e, dopo un paio di giorni passati in ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di Quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

“Olio bollente in faccia a Quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

“Quella Barbie è vietata!”. Scoppia il caso. Addirittura la magistratura si è espressa impedendone la commercializzazione. I fan della storica bambola stavolta danno ragione al divieto : “Non vogliamo quella Barbie”. Ormai è diventato un vero e proprio caso diplomatico e se ne sta parlando su tutti i giornali. Oggi una Barbie è venduta ogni due secondi, la produzione è fatta quasi esclusivamente in Cina. Il Messico non vuole l’ultimo modello di Barbie, una Barbie molto particolare. Lo ha stabilito la magistratura messicana: “È vietata la commercializzazione da parte del colosso Mattel della Barbie ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di Quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

PIPPO BAUDO/ "Quella volta che ho inciso un disco" (Che tempo che fa) : Lo storico conduttore PIPPO BAUDO sarà uno degli ospiti di Fabio Faaio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 15 aprile, alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:33:00 GMT)