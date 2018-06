Processo Maroni | dimezzato il castello della accuse

ilgiornale

: Processo Maroni, ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano - fattoquotidiano : Processo Maroni, ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano - rep_milano : Processo Maroni, l'ex presidente della Lombardia condannato a un anno [news aggiornata alle 14:36] - Libellula51 : RT @FQLive: #ULTIMORA PROCESSO MARONI, EX GOVERNATORE CONDANNATO UN ANNO DAL TRIBUNALE DI MILANO -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Si dimezza ildelle, e a restare in piedi è solo la più lieve delle imputazioni con le quali la Procura di Milano ha trascinato sul banco degli imputati Roberto. L'ex ministro degli Interni ed ex presidenteRegione Lombardia è stato condannato questa mattina dal tribunale di Milano a un anno di carcere per il reato di turbativa di procedimento, per avere fatto assunto in una societàRegione la sua collaboratrice Mara Carluccio. Assoluzione con formula piena per il reato più grave, la corruzione per induzione, che in caso di condanna avrebbe precluso ail rientro ad una carica pubblica. Il famoso viaggio che Maria Grazia Paturzo, anche essa storica collaboratrice del governatore lombardo, avrebbe dovuto compiere a Tokio insieme a lui - in business class e albergo a cinque stelle - a spese di Expo non costituisce reato. Anche perché alla fine il ...