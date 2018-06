Processo a Maroni | ex governatore Lombardia condannato a 1 anno

Processo Maroni - dimezzato il castello della accuse : Si dimezza il castello delle accuse, e a restare in piedi è solo la più lieve delle imputazioni con le quali la Procura di Milano ha trascinato sul banco degli imputati Roberto Maroni. L'ex ministro degli Interni ed ex presidente della Regione Lombardia è stato condannato questa mattina dal tribunale di Milano a un anno di carcere per il reato di turbativa di procedimento, per avere fatto assunto in una società della Regione la sua ...

Processo Maroni - ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano : A due anni e mezzo dalla prima udienza – il 30 novembre 2015 – i giudici della IV sezione penale del Tribunale sono riusciti a emettere la sentenza per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni. L’esponente leghista, già segretario federale, è stato condannato a un ann e a 450 euro di multa. L’ex ministro è stato condannato per un solo capo di imputazione con pena sospesa. L’accusa: “Pressioni per ...