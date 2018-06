Prezzi all'ingrosso : aumenti per latte e burro. Giù le carni e l'olio di oliva : Ancora segnali di timida ripresa per i Prezzi del latte nel mercato italiano . Secondo quanto rilevato da Unioncamere e BMTI , Borsa Merci Telematica Italiana, , sui listini delle Camere di Commercio ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : primi ribassi alla pompa : ribassi sulla rete carburanti nazionale: oggi Tamoil taglia i Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo, ed invece sale, di un centesimo sul Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,657 euro/litro (no-logo a 1,622). Il prezzo ...

Russia 2018 - le palle di Putin / A Mosca impazziscono i taxi. E pure i Prezzi dei menù : A proposito di sicurezza ai Mondiali. C’è un filmato ormai virale, l’ho postato stanotte anch’io su Facebook. Siamo a Mosca, sabato pomeriggio. La videocamera riprende un tratto della centralissima via Iliynka, vicino alla Piazza Rossa, non lontano dal Gostiny park. È un senso unico, trafficato. C’è un gruppo di turisti messicani, fanno shopping. Tre auto incolonnate rallentano, si fermano. All’improvviso, una quarta vettura, un taxi giallo ...

Nuove date estive di Max Gazzè per l’Alchemaya Tour 2018 - da Vieste alle Terme di Caracalla : Prezzi biglietti in prevendita : Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 col brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, le Nuove date estive di Max Gazzè per l'Alchemaya Tour partono proprio da Vieste. Nella cittadina del Gargano che ospita la spiaggia con il celebre monolite protagonista della canzone di Gazzè si terrà infatti l'anteprima del Tour, in scena il 31 luglio proprio a Largo Pizzomunno. Una scelta certamente non casuale per il cantautore romano, ...

Germania - in salita i Prezzi all'ingrosso di maggio : Nel mese di maggio , i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,9% su base annuale, in aumento rispetto al +0,8% del mese precedente. Lo annuncia l 'Ufficio Federale di ...

Corsi di Inglese all’estero : offerte per adulti e ragazzi universitari a Prezzi economici : La lingua Inglese è ormai diventata uno dei punti cardine per la preparazione personale e professionale di chiunque voglia ambire a posizioni lavorative di successo o semplicemente desideri approfondire il proprio bagaglio culturale per girare il Mondo. Molti Corsi di Inglese all’estero risultano convenienti a livello economico e soprattutto sono indirizzati davvero a tutte le fasce d’età, dai ragazzi universitari ancora impegnati negli studi ...

Trump torna alla carica contro Opec : Prezzi petrolio troppo alti. Ma outlook AIE dovrebbe calmarlo : "I prezzi del petrolio sono troppo alti". Donald Trump torna alla carica contro l'Opec con un tweet, in cui scrive , di nuovo, :"Oil prices are too high, Opec is at it again. Not good!"

Trump : 'I Prezzi del petrolio sono troppo alti - l'Opec è tornata alla carica' : Washington - 'I prezzi del petrolio sono troppo alti, l'Opec è tornata alla carica. Non va bene': lo ha twittato il presidente Usa Donald Trump. Il messaggino del presidente Usa arriva a ridosso del ...

USA - i Prezzi alla produzione salgono più del previsto : Teleborsa, - In aumento ed oltre le attese i prezzi praticati all'industria americana nel mese di maggio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati ...

Regno Unito - i Prezzi delle abitazioni rallentano la corsa : Teleborsa, - Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro ad aprile. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e ...

Regno Unito - l'inflazione cresce come da attese. Accelerano i Prezzi alla produzione : Teleborsa, - cresce come da attese l'inflazione nel Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 2,4% tendenziale , stesso ...

Spandau Ballet in Italia nel 2018 - a Milano - Roma e Padova : Prezzi dei biglietti in prevendita : Spandau Ballet in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Milano, Roma e Padova. Saranno tre le serate degli Spandau Ballet in Italia nel 2018, nel mese di ottobre nei club e teatri della penisola. Mertedì 23 ottobre il gruppo sarà a Milano per un concerto al Fabrique, mercoledì 24 ottobre è atteso all'Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per assistere ai tre ...

Eurozona - frenano i Prezzi alla produzione : Lieve calo per i prezzi alla produzione nella Zona Euro. Ad aprile il dato non ha registrato variazioni dopo lo 0,1% del mese precedente. Il dato, comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione ...

Dalle sigarette ai jeans - ecco come la guerra dei dazi farà lievitare i Prezzi : Nelle guerre commerciali, non ci sono vincitori. Ma chi ci rimette più di tutti sono i consumatori e le aziende produttrici. Così, adesso che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre dazi sull’alluminio e l’acciaio importati da Unione Europea (l’Italia è fra i maggiori esportatori, dopo la Germania), Canada e Messico, facendo appello a «ragioni di sicurezza nazionale», l’Europa sta già preparando misure di ...