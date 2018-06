Presidenziali in Colombia | vince Duque A rischio intesa con Farc

Colombia - Ivan Duque vince le elezioni Presidenziali - : Il 41enne delfino di Alvaro Uribe ha battuto il candidato del centrosinistra Gustavo Petro. Alla base della sua vittoria la proposta di modifica dell'intesa raggiunta nel 2016 con le Farc

Colombia - Duque vince le Presidenziali : ANSA, - BOGOTA', 18 GIU - Con il 96,5% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra alle elezioni presidenziali Colombiane Ivan Duque vince col 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo ...

Presidenziali Colombia : a Duque con 54% : 00.45 Il candidato del centrodestra alle elezioni Presidenziali in Colombia, Ivan Duque, vince con il 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo avversario del centrosinistra,l'ex guerrigliero Gustavo Petro. Lo riportano i media internazionali con oltre il 96 per cento delle schede scrutinate.

Presidenziali Colombia - Duque al ballottaggio da favorito : Duque si è anche impegnato a sradicare "il cancro della corruzione" e a rilanciare la quarta economia dell'America Latina., fonte afp, 15 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Colombia - risultati Elezioni Presidenziali/ Sarà ballottaggio il 17 giugno tra Duque e Petro : destra avanti : risultati Elezioni Presidenziali in Colombia: Sarà ballottaggio il 17 giugno prossimo tra Duque e Petro, con la destra in vantaggio contro il centrosinistra e la sx radicale. Il nodo FARC(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:00:00 GMT)

Presidenziali in Colombia - si va al ballottaggio tra Duque e Petro : Presidenziali in Colombia, si va al ballottaggio tra Duque e Petro Presidenziali in Colombia, si va al ballottaggio tra Duque e Petro Continua a leggere L'articolo Presidenziali in Colombia, si va al ballottaggio tra Duque e Petro proviene da NewsGo.

