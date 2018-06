Porta di Roma | da Max Giusti a Ron | ecco la rassegna Live 2018

Roma : aggressione per Portar via Portafoglio - 3 arresti a Roma : Roma: provvidenziale intervento Carabinieri Roma – Calci e pugni con l’intento di portar via portafoglio e orologio. Questa la sciagurata avventura di 2 ragazzi foggiani, di 22 e 23 anni, in villeggiatura nella Capitale. Entrambi sono stati rapinati da 3 uomini: due Romani di 18 e 21 anni e un romeno di 18. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno così proceduto all’ammanettamento del trio, con accusa di rapina ...

Stadio Roma - Fico : imPortante è rispondere con massima durezza : Napoli, 18 giu. , askanews, 'La cosa importante è rispondere con massima durezza e aiutando al massimo la magistratura'. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato, a Napoli, la ...

Porta Maggiore di Roma - una discarica 'di lusso' : Benvenuti a Roma. Una delle porte più monumentali della Capitale, Porta Maggior e, è una discarica 'di lusso' a cielo aperto. Tutta l'area archeologia recintata è disseminata di rifiuti di ogni genere.

Stadio Roma - Nogarin : "Lanzalone l'ho Portato io" : Stadio Roma, Nogarin: "Lanzalone l'ho portato io" Il sindaco di Livorno dice di "aver scoperto" l'ormai ex presidente di Acea coinvolto nell'inchiesta e si dice "incredulo" per il suo arresto. "A Livorno ha fatto un lavoro eccellente", afferma. Dall'opposizione l'ex segretario Pd Renzi ...

Stadio Roma - Nogarin : 'Lanzalone l'ho Portato io' - : Il sindaco di Livorno dice di "aver scoperto" l' ormai ex presidente di Acea coinvolto nell'inchiesta e si dice "incredulo" per il suo arresto. "A Livorno ha fatto un lavoro eccellente", afferma. ...

Calcio femminile - la Serie A sempre più imPortante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai Portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

Sigarette elettroniche : ecco come gli additivi aromatizzanti possono Portare malattie cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...

Stadio della Roma - è stato Alfonso Bonafede a Portare Luca Lanzalone nel M5S : E' panico nel Movimento 5 Stelle per quanto sta accadendo sul futuro Stadio della Roma . Perchè l'inchiesta tocca , ancora una volta, l'amministrazione capitolina guidata da Virginia raggi. E perchè ...

Uomo sotto il treno - metropolitana linea gialla interrotta fra Porta Romana e San Donato : Milano, 11 giugno 2018 - Circolazione interrotta per oltre mezz'ora, in un orario di punta, sulla metropolitana linea gialla , tra le stazioni di Porta Romana e San Donato , probabilmente a causa di ...

Da Max Giusti a Ron - ecco rassegna 'Live 2018' Porta di Roma : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e l' ingresso è, come ogni anno, rigorosamente gratuito. 11 giugno 2018

Roma - sequestrati oltre cento chili di pesce : destinati ad un negozio - non erano in frigo ma trasPortati su un normale furgone : oltre cento chilogrammi di pesce sono stati sequestrati da una pattuglia della Polizia Locale, a piazza di Porta Maggiore. erano destinati ad un esercizio commerciale in zona Casilino e invece di ...

Giardini Naxos : I Carabinieri del Nucleo Subacquei di Messina riPortano alla luce un ancora di epoca romana : Nella mattinata del 7 giugno 2018, personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, coadiuvato da personale della locale Stazione Carabinieri, su attivazione della Soprintendenza del Mare di Palermo, ha effettuato delle ricognizioni finalizzate all’individuazione di reperti di interesse archeologico nelle specchio di acque antistante il porticciolo turistico Saja di Giardini Naxos. E’ stato così che ad una profondità di 8 metri ed ad una ...

Giardini Naxos : I Carabinieri del Nucleo Subacquei di Messina riPortano alla luce un ancora di epoca romana. : Nella mattinata del 7 giugno 2018, personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, coadiuvato da personale della locale Stazione Carabinieri, su attivazione della Soprintendenza del Mare di Palermo, ha effettuato delle ricognizioni finalizzate all’individuazione di reperti di interesse archeologico nelle specchio di acque antistante il porticciolo turistico Saja di Giardini Naxos. E’ stato così che ad una profondità di 8 metri ed ad una ...