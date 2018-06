Pizzarotti | Sono di nuovo indagato

ilgiornale

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Per trasparenza, ma con assoluta tranquillità, informo su una nuova indagine a mio carico arrivata nei giorni scorsi". Con un post su facebook il sindaco di Parma ed ex grillinoannuncia di essere di."Il fatto? Avere deciso di riconfermare come direttore generale, portavoce e capo di gabinetto le stesse persone che mi hanno seguito nei primi cinque anni di mandato- spiega il primo cittadino -nomine che la legge chiama espressamente fiduciarie, ovvero devono avere la completa fiducia del sindaco: la mia completa fiducia è quindi il principale requisito, oltre ai requisiti di base. Si dirà: allora perchè l'indagine? Rispondo così: per un mio eccesso di trasparenza".si difende affermando che "prima della manifestazione di interesse ho fatto presente che era mia intenzione ridare continuità allo stesso direttore generale, portavoce e capo di ...