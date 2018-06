Pieve Torina saluta Reggimento Ariete

Due nuovi italiani a Pieve Torina : ANSA, - Pieve Torina , MACERATA, , 14 MAG - Due nuovi cittadini a Pieve Torina, piccolo Comune terremotato dell'entroterra maceratese. Il sindaco Alessandro Gentilucci ha conferito la cittadinanza ...

Scossa di 3.2 a Pieve Torina : ANSA, - ANCONA, 2 MAG - Una Scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 21:21 con epicentro a due km da Pieve Torina. Non si segnalano danni a persone o cose e nessuno ha ...

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.6 a Pieve Torina (13 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, 13 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.6 a Pieve Torina (12 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, 12 aprile 2018. INGV, ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche - nuova scossa M3.4/ Macerata - epicentro Pieve Torina : lo sciame sismico terrorizza : Terremoto oggi a Macerata nelle Marche: nuova scossa M 3.4 dopo la scorsa M 4.6. epicentro a Pieve Torina, Muccia e Camerino, lo sciame sismico terrorizza il Centro Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Terremoti nel Maceratese : “Succede sempre tutto qui - tra Pieve Torina e Muccia” : Nonostante lo sciame sismico in atto (stanotte si è verificata una scossa magnitudo 3.4, alle 2 in provincia di Macerata) gli abitanti di Pieve Torina hanno trascorso una notte relativamente tranquilla. “Sì, le abbiamo sentite ma non è stato nulla in confronto a ieri,” dichiara il sindaco Alessandro Gentilucci in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 che alle 05:11 ha fatto tornare alla mente quanto accaduto nel 2016. “Il ...

A Pieve Torina - 'Scosse? E' un logorio' : ANSA, - ANCONA, 11 APR - Nonostante la sequenza di scosse , la più intensa di magnitudo 3.4 alle 2 con epicentro a 2 km da Pieve Torina, in provincia di Macerata, hanno trascorso una notte ...

Terremoto : a Pieve Torina scossa di magnitudo 3.4 : Mercoledì 11 aprile 2018 - Non si fermano le scosse di Terremoto nelle Marche. Questa notte ne sono state registrate quattro con magnitudo pari o superiori a 2, più altre di magnitudo inferiore. La più forte è stata quella registrata alle 2 con epicentro a 2 km da Pieve Torina in provincia di Macerata, di magnitudo 3.4. Poco prima, all'1.52, ce ne era stata una di magnitudo 2.9 nella stessa zona. Fortunatamente non ci sono stati danni a ...

Terremoto nelle Marche - a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni : Terremoto nelle Marche, a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni La terra è tornata a tremare. Nessun ferito ma tanti danni in provincia di Macerata. Paura nelle casette, crolla un campanile del Seicento. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Rassegna 11.4. Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina - lo sciame è in corso : I giovani manifestano per il diritto allo studio appoggiati dai docenti Il Giornale Politica. M5S assente per 300 giorni guarisce col seggio al Senato. La senatrice Bogo Deledda in malattia 243 ...

Terremoto Marche - nuova scossa 3.4 : epicentro a due chilometri da Pieve Torina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2.00 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata dopo quella di ieri. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un’altra di magnitudo 2.9 all’1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni. Torna, se mai se ne fosse andato, l’incubo Terremoto nel ...

Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina. Trema anche la Toscana : Lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico del Centro Italia, è ancora in corso. Tra le varie scosse che si sono susseguite...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina nella notte - : Ancora un sisma nelle Marche dopo quello che martedì mattina ha colpito la regione, con un'intensità di 4.6, provocando evacuazioni e crolli. Non si registrano ulteriori danni. Anche l'episodio di ...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina nella notte - : Ancora un sisma nelle Marche dopo quello che martedì mattina ha colpito la regione, con un'intensità di 4.6, provocando evacuazioni e crolli. Non si registrano ulteriori danni. Anche l'episodio di ...