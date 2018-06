Pd attacca Salvini | il censimento dei Rom è volgare e demagogico

Laura Boldrini attacca Salvini : 'Che uomo è chi dice che la pacchia finita?' : Polemica l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro il ministro Matteo Salvini . 'Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire 'la pacchia è finita' quando ancora ci sono cadaveri che ...

RENZI CONTRO SALVINI: "Fa il BULLO con i MIGRANTI. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti".

Erri De Luca attacca Salvini : "Delirio di impotenza" : Ormai si fatica a tenere il conto. Oliviero Toscani, Roberto Saviano, Pietro Grasso e Vauro, solo per citarne alcuni, negli ultimi giorni si sono alternati nella gara agli attacchi frontali (a volte insulti) nei confronti di Matteo Salvini. Oggi a questa lunga lista di "estimatori" del ministro dell'Interno a ben pensato di aggiungersi pure lo scrittore Erri De Luca.In collegamento su La7, De Luca ha definito le politiche di Salvini ...

Renzi attacca Salvini : "Bullo con i migranti" : Matteo Renzi mette nel mirino Matteo Salvini. Dopo l'attracco della Aquarius a Valencia l'ex premier ai microfoni di In Mezz'Ora di Lucia Annunziata parla della politica dei porti chiusi del Viminale e attacca il ministro: "Salvini ha fatto il bullo con 629 disgraziati. È una colossale operazione di successo a livello mediatico, lui è stato il regista per spot per sue idee e il suo partito. Ma le cose non cambiano. Non c'è nessuna proposta ...

MIGRANTI - SALVINI: "Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Lifeline attacca: "Fascista".

Salvini : “Ci attaccano Saviano - Corona - Balotelli - Renzi - Lerner? Sembrano la squadra di calcetto degli sfigati” : “Quelli che ci attaccano Sembrano la formazione della squadra di calcetto degli sfigati: Saviano, Corona, Balotelli, D’Alema, Renzi, Boldrini, Lerner..” Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, esordisce così a Ivrea, dove partecipa a un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 24 giugno a sostegno del candidato del centrodestra L'articolo Salvini: “Ci attaccano Saviano, Corona, ...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Gemitaiz attacca Salvini : "Se muori faccio la festa" : Dopo gli attacchi di Oliviero Toscani delle ultime settimane, pure il rapper Gemitaiz punta il dito contro il ministro degli Interni. L'attacco è di quelli che fanno discutere e arriva con un post su Instagram. In una immagine c'è la mmorte con la falce in mano e due donne che fanno festa.Sopra l'immagine su sfondo nero una scritta eloquente: "Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa", il tutto firmato Gemitaiz. Il post non è ...