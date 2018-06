Patente | no alla revisione in automatico anche se non si guida da molto tempo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non guidi da tanto? La tuanon può comunque essere soggetta a. Ad affermarlo è il Tar di Bolzano, che con la sentenza n°194 del 9 giugno 2018, ha deciso che per mantenere la licenza didopo un periodo di inattività,prolungato, dal condurre un veicolo non sia necessario sostenere nuovamente gli esami di abilitazione. Un’interpretazione inedita, sembrerebbe, dell’art. 128 del Codice della Strada, che regola ladella. Interpretazione secondo cui tale“non va necessariamente disposta dopo un mancato utilizzo triennale della licenza ma va effettuata una valutazione personalizzata, caso per caso, sui motivi del mancato rinnovo” Il caso preso in oggetto, nello specifico, era quello di un autista professionale a cui era stata sospesa laper due anni a causa di un’infrazione al CdS. Il soggetto ...