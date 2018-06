Parigi | traffico bloccato in metro | è nato un bimbo

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Se ildei treni dellapolitana diquesta mattina è stato rallentato, non è per un guasto tecnico o per un problema organizzativo. È perché, nella stazione di Auber, intorno alle 11,40, èun. https://twitter.com/RER_A/status/1008642121115619328 Una donna incinta ha partorito su un treno, con l’aiuto di due passeggeri che, intanto, avevano chiesto aiuto. Poi sono arrivati tre pompieri che hanno preso il controllo della situazione e hanno fatto sì che il piccolo potesse venire alla luce. Gli altri viaggiatori si sono allontanati, per garantire alla mamma e al figlio la necessaria intimità. Ilè stato interrotto tra le stazioni di Etoile e Nation fino a mezzogiorno, poi è ripreso, anche se più lentamente del solito. La donna e il bambino, un maschietto, stavano bene, e sono stati trasportati all’ospedale di Necker. «Una nascita in ...