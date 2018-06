Palermo | morte Rosanna Pirajno | cordoglio dell' assessore Cusumano

Boccadifalco - avviso shock del Comune : "pericolo di morte"/ Palermo - costone roccioso non sicuro : Boccadifalco , avviso shock del Comune : "pericolo di morte". Palermo : il costone roccioso non è sicuro , pericolo di dissesto molto elevato secondo la Protezione civile(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:13:00 GMT)

DON PINO PUGLISI - PAPA FRANCESCO LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la mafia : Don PINO PUGLISI , PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA : il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)

Palermo - madre e figlia morte investite da pirata della strada/ Il colpevole era privo di assicurazione : pirata della strada investe madre e figlia a Palermo , nel quartiere di Brancaccio. Le donne uscivano dalla Chiesa Evangelica, il pastore: "Scena straziante, sbalzata a 15 metri dall'impatto"(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:48:00 GMT)

Madre e figlia morte in un incendio a Palermo : 9 anni al piromane : Il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Palermo Sergio Ziino ha condannato a 9 anni Claudio D'Antoni, imputato dell'incendio che nell'agosto 2008, in via Pindemonte, nel capoluogo ...