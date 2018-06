Palermo | giovane ferito alla testa da colpo di pistola | indaga la polizia

Palermo : giovane gambiano rapinato nei pressi della stazione - arrestata una donna : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Si è avvicinata con la scusa di chiedere qualche moneta per poi approfittare della situazione per rubargli il portafoglio. E' accaduto ieri sera, a Palermo, nei pressi della stazione centrale. Una donna di 31 anni, Rosaria Marrone, è stata arrestata dalla polizia per a

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Palermo : coltivazione di marijuana - arrestato un giovane : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Baucina (Palermo) nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Palermo per la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 21enne originario di Sutera, centro dell’hinterland