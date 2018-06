Palermo | genitori donano apparecchio per visualizzare vene alla Pediatria del Cervello

Palermo : violentata dal padre da quando aveva 7 anni - arrestati genitori (2) : (AdnKronos) - Nel 2016, dopo la denuncia e i primi riscontri ottenuti grazie alle indagini e all'acquisizione di certificazioni sanitarie, la ragazza è stata allontanata dalla casa dei genitori e trasferita in una struttura protetta. padre e madre, in particolare quest'utlima, avrebbero comunque ten

Palermo : violentata dal padre da quando aveva 7 anni - arrestati genitori : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Undici anni di abusi sessuali da parte del padre, percosse, maltrattamenti e minacce di cui, secondo gli investigatori, la madre sarebbe stata al corrente. E' accaduto a Bagheria dove oggi gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Monte Pellegrino - auto vola giù a Palermo : morti due 28enni/ Ultime notizie : genitori ascoltati dalla polizia : Palermo, auto vola giù da Monte Pellegrino, Ultime notizie, due morti dopo un salto nel vuoto di 50 metri. Su una Mercedes bianca viaggiavano due ragazzi finiti nel dirupo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:01:00 GMT)

Palermo : al via Piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (2) : (AdnKronos) – La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, “si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative nell’ambito regionale come l’attivazione dei centri bambini – genitori, previsti dalla normativa regionale dal 2013 e ...

Palermo : al via Piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) – Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse domande dalle ragioni della scelta di inviare la figlia/o alla scuola dell’infanzia al grado di soddisfazione dei servizi, alla ...

Palermo : al via Piano servizi per l'infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) - Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse d