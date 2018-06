Palermo | Ferrandelli | subito bilancio consuntivo 2017 e previsionale 2018

Palermo : Ferrandelli - governiamo città con un accordo di Consiglio : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Un accordo d’Aula "affinché il Consiglio possa guidare, con una serie di delibere, i vari settori ormai allo sbando della città e si possa intestare il rilancio dei conti e dei servizi da erogare tramite le aziende". E' la proposta avanzata da Fabrizio Ferrandelli, lead

Palermo : Ferrandelli - Amat in crisi - a rischio azienda e consolidato : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Oggi il presidente Amat in commissione ha confermato che il bilancio sottoposto al socio perde al 2017 6,4 milioni di euro. In più in quel bilancio non sono stati ancora stralciati i crediti del Comune. La commissione declAmata dal sindaco sta procedendo al vaglio degl

Palermo - archiviata inchiesta per voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

Palermo : Ferrandelli - tram? ok proposta Confcommercio su verifica impatto per città : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "La realizzazione di nuove linee del Tram sarebbe un’avventura rischiosissima per la città, non solo in termini di viabilità per via dei cantieri e dei disagi apportati alla popolazione, ma anche per la gestione economica stessa dell’infrastruttura. Ben venga dunque la

Palermo : Ferrandelli - prima chiarezza su conti Comune poi bilancio : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Ritengo assurdo parlare di bilancio consolidato come se nulla fosse, se prima non si fa chiarezza sul pregresso che inevitabilmente pregiudica l’oggi. E' assurdo pensare di valutare un nuovo documento contabile se probabilmente i dati contenuti in quelli precedenti non

Palermo : Ferrandelli - nuove linee tram? Progetto che amministrazione non può sostenere : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "L’amministrazione si dimostra ancora una volta sorda alle richieste dei cittadini e con l’arroganza che la contraddistingue preferisce continuare un Progetto che non potrà sostenere". Così Fabrizio Ferrandelli commenta il Progetto delle nuove sette linee per il tram di

Palermo : Ferrandelli - troppa discrezionalità su somme e spazi assegnati alla cultura : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "Il mondo della cultura e tutti gli operatori culturali che lavorano in città meritano non solo spazi adeguati, ma soprattutto un regolamento che permetta loro pari opportunità di accesso ai finanziamenti e assegnazione di luoghi consoni all’attività svolta". Lo afferma

Palermo : Ferrandelli - serve piano progettuale per i conti in rosso : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - “La Corte dei conti invia rilievi pesanti sui conti del Comune, rilievi che risalirebbero al periodo di gestione di uno dei suoi uomini, Luciano Abbonato, che ha lasciato la squadra di governo di Orlando proprio per diventare consigliere della Corte dei conti. Non potev

