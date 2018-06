Pagelle Svezia-Corea del Sud | Mondiali 2018 | 1-0 Vittoria meritata degli scandinavi | la

oasport

(Di lunedì 18 giugno 2018) Lasconfigge con il punteggio di 1-0 ladel Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale glihanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente a difendere piuttosto che ad attaccare. Tre punti pesanti per lache mette un bel mattoncino per il suo prosieguo a Russiain un girone non certo semplice. Di seguito ledidel Sud.(4-4-2) Olsen 6 – Sostanzialmente spettatore non pagante. Ladel Sud dalle sue parti non si vede quasi mai e non deve compiere parate degne di nota. Nei prossimi match, contro Germania e Messico, avrà molto più ...