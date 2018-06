Pagelle Belgio Panama | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo G - primo tempo

Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 3-0 - le Pagelle delle azzurre : CARLOTTA CAMBI: 7. Partita senza particolari sbavature. Ordinata, precisa, svolge al meglio il suo compito senza particolari sussulti, supportata anche da una discreta ricezione delle compagne CRISTINA CHIRICHELLA: 5.5. La brutta copia della “muratrice” implacabile del giorno prima contro la Thailandia. Poco efficace a muro, poco servita in attacco. Speriamo abbia tirato il fiato in vista della sfida di domani. ELENA PIETRINI: ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le Pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...