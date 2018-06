PAGELLE Belgio Panama 3-0 | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo G

PAGELLE Belgio-Panama 3-0 - Mondiali 2018 : Mertens la sblocca da fuoriclasse - Lukaku la chiude con una doppietta : Il Belgio debutta nel migliore dei modi ai Mondiali 2018 di calcio, superando con un netto 3-0 Panama. Andiamo a scoprire le Pagelle della partita. Pagelle Belgio-Panama 3-0 BELGIO (3-4-2-1) Courtois, 6: Al 57′ si fa trovare pronto in uscita su Murillo. Poco impegnato per tutta la partita. Vertonghen, 6: Si rende utile con un buon intervento in ripiegamento su Barcenas. Boyata, 6: Non fa rimpiangere l’assenza di Kompany, rimane ...