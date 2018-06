PACCO BOMBA SALERNO | L’AVVOCATO PUÒ PERDERE LE MANI Montecorvino Rovella | bollettino

“Ha perso entrambe la mani”. Italia choc : PACCO BOMBA al collaboratore del sindaco. 29 anni e una vita distrutta. Cosa è successo : Un pacco bomba è esploso nelle mani di un giovane avvocato nel salernitano Giampiero Delli Bovi, di 29 anni. Il legale, che collabora con lo studio del neosindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, ha aperto il plico ricevuto a casa sua stamattina. Stando a quanto si apprende, Delli Bovi è a tutti gli effetti un collaboratore del nuovo sindaco del paese campano, eletto una settimana fa con il 56 per cento dei consensi. ...

Campania choc - PACCO BOMBA arriva a collaboratore del sindaco ed esplode : grave in ospedale : Delli Bovi non è impegnato in politica, ma è presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si ha ancora idea del movente.

Recapitato PACCO BOMBA a collaboratore del sindaco Montecorvino Rovella : è grave : Dalle prime indiscrezioni il civilista non ha attinenze con la politica. Il neo sindaco - con cui D'Onofrio - collabora, si è presentato alle utime elezioni con il movimento "Insieme per cambiare" ...

