Pacco bomba | l' avvocato rischia l' uso delle mani

Esplode Pacco bomba nel Salernitano - avvocato gravemente ferito : è un collaboratore del neo sindaco : Ha aperto il pacco trovato davanti al cancello dell"abitazione e la bomba è deflagrata. Un avvocato civilista di Montecorvino Rovella (Salerno) è rimasto gravemente ferito. Si trova ora in ospedale, al Ruggi d"Aragona. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.L"esplosione si è verificata poco dopo le 8. La vittima dell"attacco dinamitardo è Giampiero Delli Bovi, 29 anni. Il professionista lavora nello studio legale del neo ...

Pacco bomba Salernitano - ferito avvocato : 10.23 Un giovane avvocato civilista è rimasto gravemente ferito alle mani aprendo un Pacco trovato sul cancello di casa. E' accaduto a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Il professionista, che lavora nello studio del sindaco appena eletto, è stato portato in ospedale a Salerno. Non è in pericolo di vita.

