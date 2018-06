PACCO BOMBA A MONTECORVINO ROVELLA | AVVOCATO FERITO GRAVE Salerno | 29enne rischia di

Recapitato PACCO BOMBA a collaboratore del sindaco Montecorvino Rovella : è grave : Dalle prime indiscrezioni il civilista non ha attinenze con la politica. Il neo sindaco - con cui D'Onofrio - collabora, si è presentato alle utime elezioni con il movimento "Insieme per cambiare" ...

Salerno - PACCO BOMBA all’avvocato Delli Bovi/ Ferito grave collaboratore del sindaco di Montecorvino Rovella : Salerno , pacco bomba all'avvocato Giampiero Delli Bovi : ultime notizie, Ferito grave il collaboratore del sindaco di Montecorvino Rovella , Martino D'Onofrio. Ignote cause e movente(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:12:00 GMT)

PACCO BOMBA Salernitano - ferito avvocato : 10.23 Un giovane avvocato civilista è rimasto gravemente ferito alle mani aprendo un Pacco trovato sul cancello di casa. E' accaduto a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Il professionista, che lavora nello studio del sindaco appena eletto, è stato portato in ospedale a Salerno. Non è in pericolo di vita.