“Ormai la chiama così” Il soprannome affibbiato da Carlo a Meghan

(Di lunedì 18 giugno 2018) Difficile immaginare un ingresso nella famiglia reale migliore di quello diMarkle, la bella modella e attrice entrata nella storia del casato Windsor prendendo in sposo il principe Harry sotto gli occhi del mondo intero. I sudditi hanno iniziato ad adorarla fin da subito, schiavi della sua naturalezza, di quella bellezza per nulla artificiale e dei modi spontanei che stonavano con i rigidi protocolli di Buckingham Palace. Altro che Kate Middleton, sempre composta e rispettosa dei cerimoniali. In barba a ogni pronostico, però, anche la regina Elisabetta si è subito affezionata alla new entry, arrivando addirittura a permetterle di viaggiare da sola con lei in treno, privilegio che solitamente è riservato soltanto ai membri anziani della Royal Family. Insomma, un successo su tutta la linea, confermato dai rapporti che, stando a quanto raccontato dal Daily Mail,ha ...