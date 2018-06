Open di Francia | sfuma il sogno della finale per Cecchinato | vince Thiem

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) 3ilVIDEO di Marcoal torneo di Parigi. Sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista siciliano si ferma in semi, superato in tre set dall'austriaco Dominic: 7-5, 7-6 e 6-1. Il secondo finalista è Rafael Nadal. Numero 1 al mondo vittorioso 6-4, 6-1 e 6-2 sull'argentino Juan Martin Del Potro, in oltre due ore di gioco. Latra Nadal, a caccia dell'undicesima affermazione nello Slam parigino, esi giochera' domenica.è l'unico ad aver battuto lo spagnolo sulla terra battuta, due volte, l'anno scorso a Roma e successivamente a Madrid. Delusione e applausi Visibilmente deluso, dopo che il pubblico del Chatrier lo aveva sostenuto con passione contro un top ten. Applausi che difficilmente dimentichera'. Rammarico comprensibile per la fine di un'avventura che aveva appassionato l'Italia intera, da ...