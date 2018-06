OnePlus One non si ferma | ecco Android 8 1 Oreo tramite LineageOS 15 1 ufficiale

Immediato rilascio per OnePlus 6 : dal 18 giugno arriva l’aggiornamento OxygenOS 5.1.8 : Le aspettative per OnePlus 6 sono state rispettate e in queste ore è in distribuzione un atteso aggiornamento per il popolare smartphone Android, a maggior ragione dopo le notizie che ho avuto modo di condividere con voi alle porte del weekend. A causa di errori imprecisati, infatti, il produttore aveva deciso di ritirare dal mercato la patch OxygenOS 5.1.6, ma nel mettere una pezza alla situazione che si è venuta a creare, pare che oggi 18 ...

Stacanovista OnePlus : in arrivo un altro OTA per OnePlus 6 con la OxygenOS 5.1.8 : Chi possiede un telefono con il loghetto OnePlus stampigliato da qualche parte sulla scocca potrà mettere in dubbio qualsiasi aspetto, tranne gli aggiornamenti

OnePlus 6 riceve la Beta 2 di Android P con Google Lens e altre novità : OnePlus continua a lavorare sull'update ad Android P per OnePlus 6 e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio della seconda Beta della Developer Preview

OnePlus 5 - ecco la OxygenOS 5.1.3 : risolto il problema al Bluetooth e bootloader rivisto : L'azienda cinese, dopo essersi occupata nei giorni passati del canale OxygenOS Open Beta, "coccola" con la OxygenOS stabile in versione 5.1.3 OnePlus 5

LG G4 - OnePlus 6 e Huawei P20 Lite si aggiornano : bug fixes e tanto altro : Oggi nuovi aggiornamenti per LG G4, OnePlus 6 e Huawei P20 Lite. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Indizio: non ci sono solo bug fixes...

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle

OnePlus 6 da non credere : un milione di unità consegnate in 22 giorni - e spunta il Dirac Sound : Sono state comunicate le cifre riguardanti i primi vagiti di OnePlus 6: nei 20 giorni di commercializzazione iniziale ne sono state vendute un milione di unità

Primi problemi per OnePlus 6 - ritirato l'aggiornamento 5.1.6 : quali criticità? : Uno degli smartphone più chiacchierati negli ultimi tempi è senza ombra di dubbio il cosiddetto OnePlus 6. Tra promozioni, come quella che abbiamo descritto nella giornata di ieri, e qualche problemino evidentemente da risolvere per il produttore, ci sono diversi aspetti che dobbiamo considerare in questo particolare momento storico. Come stanno le cose oggi 14 giugno? Effettivamente di recente qualcosa deve essere andato storto per il ...

OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 : Eccoci all'ennesimo appuntamento con i software "Beta ma non troppo", anche se mancano grosse novità rispetto alle ROM precedenti per OnePlus 3 e OnePlus 3T

Una promozione da 20 euro per OnePlus 6 : la risposta ai problemi di sicurezza : Spunta proprio oggi 12 giugno una nuova interessante promozione ufficiale per tutti coloro che sono interessati ad acquistare un OnePlus 6. Osannato dagli addetti ai lavori e dagli utenti che hanno deciso da subito di dare fiducia al produttore con il top di gamma lanciato sul mercato nel 2018, va detto anche nei giorni scorsi è trapelata una vulnerabilità per lo smartphone tanto inattesa, quanto pericolosa. Non è un caso che il produttore si ...