On Dance | la festa della danza chiude con trentamila spettatori | Bolle | Si farà

Roberto Bolle lancia OnDance - festa milanese della danza : Roberto Bolle ha un grande merito, quello di avere sdoganato la danza classica, di averla resa pop facendola apprezzare anche a un pubblico maschile. E, dopo il successo di suoi show tv Roberto Bolle – La mia danza libera e danza con me nonché dello spettacolo itinerante Roberto Bolle and Friends, ha avuto l’idea di realizzare una festa dedicata proprio alla sua arte. Nasce così OnDance – Accendiamo la danza, che si terrà dall’11 al ...

Bolle lancia la festa di "On Dance" : E chi lo ferma più. Teatri, arene, piazze, templi, il Colosseo, Pompei. Ora Roberto Bolle, il re della danza, si spinge ancora più in là. E si prende un'intera città come palcoscenico. L'11 giugno (chiusura il 17) a Milano debutta il festival di danza "OnDance", con Bolle uno e trino: l'ha ideato, promosso e ne è l'artista protagonista. "L'idea di accendere Milano con la danza è un sogno che si realizza, un punto importante nel mio percorso", ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (3) : (AdnKronos) - Anche l’università partecipa attivamente all’organizzazione di OnDance: Milano-Bicocca contribuisce a questa settimana di festa, ma anche di approfondimento, indirizzando cinque corsi accademici a produrre elaborati di approfondimento sulla Danza approcciata dalle discipline economiche

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) - Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente,

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatamente che non sarebbe rimasto a lungo solo un sogno”. Così Roberto Bolle, presentando questa mattina a Milano ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) – Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente, la Danza sarà al centro della serata con ospiti come Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala, i giovani dell’Accademia ...

