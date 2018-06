Olimpiadi | al via gli incontri per il pre-dossier di Torino 2026

Telemark nuovo sport alle Olimpiadi Invernali? La FIS ha avviato l’iter - attesa la decisione del CIO : sci a tallone a Pechino 2022? : Il Telemark potrebbe diventare un nuovo sport olimpico. Il Congresso della FIS, riunitosi a Navarino (Grecia), ha infatti deciso di avviare l’inter per l’ingresso di questa disciplina nel programma a cinque cerchi. Ora spetterà al CIO decidere se il Telemark sarà meritevole di avere spazio ai Giochi: in caso di ulteriore responso positivo durante la prossima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, allora toccherà agli ...

Olimpiadi di greco e latino - a Pavia i 125 finalisti : “Ma non chiamateci secchioni” : Amano Tucidide e Cicerone, sono cresciuti a pane e latino, trascorrono ore sulle declinazioni e sulle versioni, traducono il greco come se stessero parlando in inglese e in queste ore stanno gareggiando per conquistare il podio delle “Olimpiadi di lingue e civiltà classiche” organizzate dal ministero dell’Istruzione. Sono i 125 studenti liceali più bravi d’Italia. Da mercoledì scorso sono tutti a Pavia, trasformata per quattro giorni nella ...