Nuova Suzuki Jimny | cambia la leggenda dei piccoli 4x4

Nuova Suzuki Jimmy - Le prime foto della quarta generazione : La Suzuki ha diffuso le prime foto ufficiali della Nuova Jimny. La piccola fuoristrada, erede di una stirpe di 2,85 milioni di esemplari dal 1970 a oggi, debutterà in Giappone a luglio e sarà disponibile in Europa a settembre. Per il momento non sono stati forniti i dati tecnici ed è quindi stato svelato solo il design, che conferma quanto visto nei mesi scorsi nelle foto spia. Design ispirato al passato. La Nuova Jimny propone uno stile ...