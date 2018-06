Nuova Classifica ATP – Federer torna numero 1 | ma Nadal è pronto a ‘gufare’ | Fognini

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / Richie Porte Nuova maglia gialla! (5^ tappa - oggi 13 giugno) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Nuova Classifica WTA – Halep regina con la corona! Flop Ostapenko - sale Sharapova : Camila Giorgi scala il ranking : Simona Halep resta al top del ranking femminile e mette in bacheca il primo Slam, scivola fuori dalla top 10 Ostapenko, scalano posizioni Sharapova a Giorgi: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in vetta Simona Halep, sicura di aver difeso la prima piazza dopo aver eliminato Muguruza in semifinale, ma che si è tolta lo sfizio ...

F1 - Vettel vince e la Ferrari accorcia sulla Mercedes : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp del Canada : La Ferrari rosicchia cinque punti alla Mercedes dopo il Gp del Canada, adesso sono diciassette le lunghezze di svantaggio tra i due team-- La vittoria di Vettel permette alla Ferrari non solo di prendersi la leadership nella classifica piloti, ma anche di rosicchiare qualche punto in quella Costruttori, visto che il gap dalla Mercedes è passato adesso da 22 a 17 lunghezze. Distanza corposa ma non incolmabile per il team di Maranello, apparso ...

Nuova Classifica ATP – Nadal si conferma numero 1 - sale Del Potro : volano Cecchinato e Fognini : Grazie al successo nel Roland Garros, Rafa Nadal si conferma n°1: best ranking per Del Potro, scalano la Nuova Classifica ATP Fognini e Cecchinato Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora al comando Rafa Nadal. Il campione maiorchino nella giornata di ieri ha conquistato il suo 11° Rolan Garros, blindando la prima posizione dal comodo sorpasso di Roger ...

F1 - Vettel trionfa a Montreal e sorpassa Hamilton : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp del Canada : Sebastian Vettel fa 50 in carriera e supera in classifica piloti Lewis Hamilton, solo quinto al traguardo del Gp del Canada Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale piloti, visto l’anonimo ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra le donne vince la Nuova Zelanda - ma l’Australia trionfa nella classifica finale : Conclusa a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Francia, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 33-7. Al terzo posto il Canada, che batte la Francia per 17-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto gli USA, che battono per 28-7 le Fiji. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 20-7 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Thomas Nuova maglia gialla - poi Moscon e Caruso (5^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Gianni Moscon è in maglia gialla in vista della 5^ tappa che sarà disputata oggi. Italiani in evidenza anche grazie a Cataldo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:41:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Moscon Nuova maglia gialla! (4^ tappa - Chazey-Lans) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: la maglia gialla torna sulle spalle di Michal Kwiatkowski, alla vigilia della 4^ tappa Chazey Sir Ain-Lans en Vercors.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Ocse - la Nuova Classifica di sostenibilità dei Paesi : ... i, Trasparenza delle Istituzioni e Valori Democratici, , ii, Tutela dell'Ambiente, , iii, Popolazione, Salute e Distribuzione della Ricchezza, , iv, Istruzione e Ricerca & Sviluppo, e , v, Economia. ...

F1 – Ricciardo vince e sale al terzo posto - Vettel rosicchia punti a Hamilton : ecco la Nuova Classifica piloti : Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco, salendo al terzo posto della classifica piloti. In testa sempre Hamilton, Vettel accorcia a meno quattordici Seconda vittoria stagionale per Daniel Ricciardo, il pilota della Red Bull vince il Gp di Monaco e scala la classifica piloti, salendo sul terzo gradino dell’ipotetico podio. In testa sempre Lewis Hamilton con 110 punti, quattordici in più rispetto a Vettel che ne guadagna tre oggi tra le ...

Giro d’Italia - ecco la Nuova Classifica generale dopo la tappa pazzesca di oggi : Froome maglia Rosa e Azzurra - si decide tutto a Cervinia : Giro d’Italia, ecco la nuova classifica generale dopo l’impresa di Froome a Bardonecchia: il britannico è anche leader della classifica degli scalatori Chris Froome vince la sua 2ª tappa al Giro d’Italia con un’impresa leggendaria: ha attaccato da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo dello Jafferau, rifilando distacchi pazzeschi a tutti gli altri. Un’azione eroica, d’altri tempi. ...

A Prato Nevoso si riapre il Giro d’Italia - Yates si stacca e un super Pozzovivo fa sognare la maglia rosa : ecco la Nuova Classifica generale : Giro d’Italia, nuovi colpi di scena a Prato Nevoso: nella tappa vinta da Maximilian Schachmann con una fuga da lontano, Yates per la prima volta perde terreno dagli altri big Simon Yates in difficoltà: per la prima volta in questo Giro d’Italia, il giovane britannico si stacca da tutti gli altri big a meno di 2 chilometri dal traguardo e perde 28 secondi da un super Pozzovivo che si trascina sul traguardo anche Froome e Dumoulin. ...

Giro d’Italia - ecco la Nuova Classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Nuova Classifica WTA – Halep sconfitta a Roma ma ancora numero 1 : sale Sharapova - Giorgi migliore azzurra : La Nuova Classifica WTA vede ancora Simona Halep in vetta, davanti a Wozniacki e Muguruza: Sharapova sale di 11 posizioni, Camila Giorgi migliore azzurra nel ranking Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora Simona Halep in vetta, nonostante la delusione della seconda sconfitta consecutiva nella finale degli Internazionali d’Italia, per mano della ...