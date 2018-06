Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Le gare di Nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, che cinque anni fa sorrisero al Bel Paese grazie all’argento di Simone Ciulli. Ci sono grandi ...

PallaNuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell'Italia. Gregorio Paltrinieri guida lo squadrone del Bel Paese :

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Settebello e Setterosa con le stelle - si punta all’oro : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo del 2018: la competizione che vede al via i protagonisti del Mare Nostrum scatterà in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Per quanto riguarda la Pallanuoto le medaglie saranno assegnate ovviamente sia al maschile che al femminile, con l’Italia che schiera al via due selezioni di assoluto livello per quanto riguarda Settebello e Setterosa. Andiamo a scoprire i convocati. Settebello Zeno ...

Nuoto - l'Italia verso i Giochi del Mediterraneo. Obiettivo : fare incetta di medaglie : L'ItalNuoto si prepara ai XVIII Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona (Spagna). Dopo il rinvio causato dalla mancanza di fondi dello scorso anno, la città catalana si appresta ad ospitare tra meno di due settimane la manifestazione riservata a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si contenderanno la vittoria in numerose discipline sportive. l'Italia viene dal primato nel medagliere

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum prevede anche la disputa dei due tornei di Pallanuoto a cui l’Italia parteciperà puntando alla medaglia d’oro. Di seguito il calendario completo, con il programma di tutte le partite. Gli orari devono essere ancora definite, nelle prossime settimane conosceremo anche il ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv non toglie nulla al Nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

