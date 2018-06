“Non potevo immaginare potesse morire così” Il dramma davanti ai genitori La scena

caffeinamagazine

(Di lunedì 18 giugno 2018) La storia di questa bambina, e della sua famiglia, è tristissima. E ha allarmato tanti altriche nel leggerla hanno pensato che l’attenzione verso i loro figli in determinate situazioni deve essere massima. Aveva soli setti anni Summer Grant, morta mentre stava giocando su un castello gonfiabile in un parco della sua città. La bimba è deceduta in untico incidente nel marzo di due anni all’ Harlow Town Park, nell’Essex, nel Regno Unito, dopo che una folata di vento ha fatto volare via il gonfiabile su cui si trovava scaraventandola a terra. Ilha sconvolto la vita del padre e della madre della bimba che hanno assistito impotenti alla sua morte. Summer fu subito accompagnata in ospedale, come riporta il Sun, ma le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Oggi, a due anni di distanza dalla tragedia, sono stati condannati i ...