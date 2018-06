Non le do il mio corpo e mi attacca È lite Corona-Lucarelli

Gerardo Greco passa a Mediaset?/ La direzione del TG4 : “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!” : Gerardo Greco passa a Mediaset? Per lui si aprono le porte della direzione del TG4: “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!”, il comunicato e la risposta al Giornale Radio Rai.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:24:00 GMT)

Corona - insulto sessista a Selvaggia Lucarelli : “Gelosa perché Non le do il mio corpo”. Lei : “Pluricondannato in tv celebrato come una star” : “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Così Fabrizio Corona ha attaccato la giornalista Selvaggia Lucarelli durante la trasmissione Non è l’arena in onda su La7. Una frase a sfondo sessista pronunciata mentre pubblico e ospiti in studio sorridevano e applaudivano divertiti. E lui, Fabrizio ...

Fabrizio Corona ospite a Non è l'Arena : "Selvaggia vuole il mio corpo da anni" - la replica della Lucarelli : L'ex re dei parapazzi ospite nell'ultima puntata del programma di Massimo Giletti, attacca duramente la blogger. La Lucarelli su Facebook: "Un pluricondannato celebrato in tv come una star"

FABRIZIO CORONA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI/ “Vuole il mio corpo” - lei attacca Massimo Giletti e Non è l'Arena : FABRIZIO CORONA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI: “Vuole il mio corpo”. E Giletti minaccia di chiudere Non è l'Arena, poi però riesce a riprendere l'intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Corona si scaglia contro la Lucarelli : «La Non giornalista vuole il mio corpo e io Non glielo do» : La pacatezza di Fabrizio Corona a "Non è l'Arena", è durata il tempo di uno slot pubblicitario. E' bastato pochissimo per farlo andare su tutte le furie, prima con...

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli/ “Vuole il mio corpo” - e Giletti minaccia di chiudere Non è l'Arena : Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: “Vuole il mio corpo”. E Giletti minaccia di chiudere Non è l'Arena, poi però riesce a riprendere l'intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 00:05:00 GMT)

MotoGp – Marquez Non ha dubbi : “il mio diretto rivale?” - la risposta di Marc è sorprendente : Marc Marquez, la gara in difesa al Montmelò e la lotta per il titolo Mondiale: tutta la sincerità del campione del mondo in carica di MotoGp Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

Al Bano frena Romina : «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero Non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi» : Al Bano è stato il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti". Stuzzicato dal presentatore il cantante di Cellino San Marco ha messo un po' di puntini sulle i a...

AL BANO CARRISI / "Romina Power mi ama? Il mio pensiero Non corrisponde al suo" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:54:00 GMT)

Al Bano gela Romina : "Mi ama? Il mio pensiero Non è come il suo" : Non tramonta il sole dell'attenzione su Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, dopo lunghi tempi passati distanti, ora sono tornati artisticamente insieme. Le loro voci sono tornate ad emozionare i fan. E per tutta la primavera i giornali di gossip si sono fiondati su un loropossibile riavvicinamento anche a livello personale.A far scattare le fantasie dei fan della coppia è stato l'addio tra Loredana Lecciso e Al Bano. I due non stanno ...

Al Bano : "Romina dice che Non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero Non corrisponde al suo" : "Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non corrisponde al suo". È questa la risposta di Al Bano all'ex moglie che aveva confessato i suoi sentimenti in un'intervista a Maurizio Costanzo.Il celebre cantante, ospite di Matrix Chiambretti, ha parlato del grande interesse che ha suscitato nel pubblico la reunion artistica con Romina Power. "Non mi piace così tanto - spiega -, il giusto ok, ma tutta questa ...

MotoGp – Scintille tra Espargarò e IanNone - Alexis spiega la lite : “ho dovuto cancellare il mio giro più veloce” : Aleix Espargarò spiega la discussione sul circuito di Montmelò con Andrea Iannone, suo futuro compagno di squadra all’Aprilia Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono migliore ed anticipa Iannone. Nonostante l’ottimo ...

Calciomercato Psg - l'ammissione di Neymar : 'Non avrei pagato così tanto per il mio cartellino' : ... "Ora finalmente abbiamo l'opportunità per cancellare l'ultima Coppa del mondo - ha proseguito a Spox.com -. Speriamo di incontrare di nuovo la Germania per la rivincita. Penso che se avessi giocato ...

MotoGp - IanNone ammette : “il mio obiettivo Non è far pentire la Suzuki - Non sono così presuntuoso” : Andrea Iannone ha parlato alla vigilia del week-end di Barcellona, soffermandosi anche sull’addio alla Suzuki e sul matrimonio con Aprilia Sarà un week-end particolare quello di Barcellona per Iannone, il primo dopo l’ufficialità dell’addio alla Suzuki a fine stagione e del conseguente passaggio in Aprilia. Foto LaPresse – Pietro Masini Un trasferimento che carica e non poco il pilota di Vasto, che ha già avuto modo di ...