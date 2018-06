Non è vero che c’è un’invasione dei migranti in Italia

Non è vero che c’è un’invasione dei migranti in ItaliaL’invasione dei migranti in Italia Non esiste : L’ostilità verso i migranti è alimentata da discorsi che incitano all’odio, notizie false, luoghi comuni e stereotipi. Proviamo ad analizzarne quattro con l’aiuto di dati ed esperti. Leggi

Pagelle Germania-Messico - Mondiali 2018 : tutto il Messico in gran spolvero - Non bene Müller - Ochoa attento su tutto : Di seguito le Pagelle dell’incontro appena disputato tra Germania e Messico, che ha visto l’esordio di entrambe le formazioni nel Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018. GERMANIA Neuer 6,5: attento sul quasi papocchio difensivo di Plattenhardt e in altre occasioni. Non può nulla su Lozano. Nella ripresa non deve fare praticamente niente. Kimmich 6: al 24° minuto evita, in qualche modo, un cartellino giallo. Col tempo si fa vivo più di ...

Fabio Rampelli - ecco il vero piano : 'La Lega Non scalerà Fratelli d'Italia' : In Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli è l'uomo del momento: appena eletto vicepresidente della Camera e al centro di diversi retroscena politici, si confessa in un'intervista a Il Tempo . Quando gli ...

“Non può essere vero”. Scompare nel nulla per 35 lunghissimi anni : Una sparizione che pareva ormai destinata a rimanere irrisolta per sempre, dopo che le indagini svolte subito dopo l’allarme non avevano portato nessuna novità in merito. Di anni, d’altronde, ne erano passati tantissimi dal quel luglio 1983 in cui William Howard Hughes Jr, ufficiale dell’aeronautica militare americana, era scomparso dopo aver partecipato ad una delicatissima missione top secret riguardante aerei spia di ...

Perchè Non esiste ancora un vero 'Uber per la Sanità'? : La sanità digitale si è affermata con la telemedicina, ma alcune compagnie cominciano a offrire visite a domicilio on-demand. Un business in crescita, con qualche difficoltà

Perchè Non esiste ancora un vero “Uber per la Sanità”? : Generalmente, quando si parla dei vari “Uber del settore X, Y, Z”, ci si riferisce a servizi che siano accessibili e convenienti, come lo è Uber. Servizi on-demand, come ad esempio appunto Uber o Netflix, sono ormai affermati, mentre imprenditori di ogni campo cercano di convertire secondo questo modello di business ogni tipo di bene o servizio che impatta la nostra vita. Compagnie di assistenza sanitaria on-demand permettono ai consumatori di ...

Aquarius - il ministro Moavero chiama l'ambasciatore francese e lui Non si presenta : Alta tensione tra Italia e Francia per il caso della nave Aquarius . Le parole durissime di Emmanuel Macron e gli insulti all'Italia hanno mandato su tutte le furie il governo giallo-verde. La ...

“Incosciente!”. Belen Rodriguez sulla graticola - il suo gesto ‘folle’ che fa infuriare tutti. Parole pensatissime in rete e accuse a Non finire. Stavolta ha davvero esagerato : Belen, sempre Belen, comunque Belen. La bella argentina non riesce a non far parlare di sé. Ma se il gossip è innocuo, l’ultima bravata sarebbe potuta costare molto a qualcuno. La showgirl infatti, al centro delle chiacchiere per la sua storia con Andrea Iannone e a pochi giorni dall’imminente impegno nell’after show dedicato ai Mondiali in Russia su Italia 1 Stavolta l’ha fatta grossa. In una delle ultime IG Stories, infatti, Belen Rodriguez ha ...

Salvini a Ue : Non soldi ma aiuto vero : 21.40 "Controllare in Nord Africa, in Tunisia, in Libia, in Egitto chi ha diritto e chi non ha diritto di partire, credo sia un dovere" perché è concreto il "rischio di infiltrazioni terroristiche" sui barconi dei migranti. Così il ministro dell'Interno,Salvini, prima di entrare al vertice a palazzo Chigi. Poi precisa: l'Italia chiede all'Ue un aiuto "vero" sui ricollocamenti, non soldi. Annuncia che entro la fine del mese andrà in Libia per ...

India - due artisti linciati dalla folla : “Rapiscono bambini” - ma Non era vero : In India, la psicosi legata ai rapimenti dei bambini ha fatto altre due vittime innocenti. Abhijeet Nath e Nilotpal Das, due artisti trentenni, sono stati linciati a morte da una folla inferocita nello Stato di Assam dopo che si era diffusa su un social network la falsa informazione che avessero sequestrato un bambino. La polizia ha arrestato 16 persone accusate di aver partecipato all’omicidio dei due giovani.Continua a leggere

Carmen Ferreri/ Amici 2018 - per i professori Non sarà la vincitrice. Sarà davvero così? : Amici 2018 torna in onda oggi per la finalissima di questa edizione e lo scontro tra Carmen Ferreri, Einar, Irama e Lauran Celentano. La sicilia duetterà con Emma Marrone, le porterà bene?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:08:00 GMT)

Trivero perde i pezzi - Non basta il Comune unico - L'opinione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Trivero perde i pezzi, non ...

[La polemica] Ronaldo vale un miliardo di euro ma Non giocherà in Italia. Il nostro calcio è diventato troppo povero : Nell'estate folle dei nostri soldi, quelli che il mercato sta decidendo di levarci lasciandoci in brache di tela, alla faccia dei redditi di cittadinanza e di tutte le Fornero cancellate, il calcio - ...