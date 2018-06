Non è l' Arena Video | Fabrizio Corona ex galeotto in debito con la giustizia

Fabrizio Corona e Don Antonio Mazzi : è guerra aperta dopo Non è l'Arena (Video) : E' scontro a distanza tra Don Antonio Mazzi e Fabrizio Corona. Ospite de l'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti, l'ex re delle paparazzate ha tuonato contro il sacerdote, reo, a suo dire, di aver cavalcato l'onda benevola dell'uscita dal carcere (forse, non credendo a pieno, del percorso di riabilitazione) per un ritorno di immagine e una massiccia raccolta di fondi per la sua comunità.prosegui la letturaFabrizio Corona e Don ...

Non è L’Arena – Fabrizio Corona contro tutti : Selvaggia Lucarelli - Don Mazzi e Mughini nel mirino [GALLERY] : Fabrizio Corona si presenta al programma ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti, l’ex re dei paparazzi sbotta contro Mughini Fabrizio Corona ieri è stato ospite del programma ‘Non è l’Arena‘ condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi è stato chiamato (per l’ennesima volta) a raccontare le sue recenti dispute giudiziarie e la sua vita fuori dal carcere. Nonostante l’appello del ...

«Non è l’Arena» : Fabrizio Corona divide il pubblico : La giugulare pulsa, la voce si fa grossa e le mani non riescono a stare ferme. Neanche il tempo di sedersi al centro dello studio che Fabrizio Corona ne ha una per tutti. Per Don Mazzi, che «si fa pubblicità con il mio nome»; per Selvaggia Lucarelli, che «è gelosa perché non ci sono stato»; per Giampiero Mughini, che è «un buffone e un pagliaccio». «Non vorrei fare una puntata in cui la buttiamo in rissa per dividerci le opinioni», chiarisce ...

