Nomine Rai | Enrico Mentana candidato direttore del Tg1 RUMORS

Rai - Salvini : “Alcuni tg sembrano degli anni ‘20-‘30. I partiti non saranno fuori da Nomine - ma faremo scelte intelligenti” : “Leggo poco i giornali e guardo poco la tv, perché è impressionante il fatto che abbiamo contro sostanzialmente quasi tutti i giornali, tv, radio, ancor prima di partire. Penso che sia un unicum a livello mondiale per cui tutti dicono che questo governo non s’ha da fare”. È l’accusa pronunciata a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indirizzo dei media. Il capo della Lega, rispondendo a una domanda della conduttrice ...

Salvini critica la Rai alla vigilia delle Nomine del cda 'Contro di noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

Governo - entrano nel vivo i dossier per Nomine Rai e Cdp : Roma, 5 giu. , askanews, - Tra flat tax e reddito di cittadinanza i dossier più urgenti per il nuovo esecutivo si chiamano nomine. Tempi stretti per rinnovare i cda in scadenza di Cdp e Rai. Entro il ...

Nomine Rai - primo test Lega-M5S : meritocrazia o lottizzazione? : ... i linguaggi, i comportamenti e le percezioni dell'azione politica. Si tratta del Web, dei social network, delle varie applicazioni che hanno in parte sostituito le assemblee, i comizi, le riunioni ...

Eni - Poste - Rai e gli altri : tutti i dossier delle nuove Nomine sul tavolo del governo Conte : Quello delle nomine sarà uno dei primi dossier che il nuovo governo, guidato da Giuseppe Conte, si troverà da subito sul tavolo. Si tratta di una partita che, rispetto allo scenario di pochi giorni fa quando...

Governo : sul tavolo subito dossier Nomine - si comincia con Cdp e Rai/Adnkronos : Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Sarà quello delle nomine uno dei primi dossier che il nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte si troverà da subito sul tavolo. Una partita, che, rispetto allo scenario di pochi giorni fa quando all’orizzonte sembrava profilarsi un esecutivo tecnico di breve termine, torna ad allargarsi e ad assumere un più ampio respiro. Sul piatto, infatti, ci sono sì le scadenze più imminenti, previste dall’agenda ...

Governo : sul tavolo subito dossier Nomine - si comincia con Cdp e Rai/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Si tratta di vedere quali scelte matureranno, già dai prossimi giorni, per il rinnovo del cda della società, guidata dal presidente Claudio Costamagna e dall’amministratore delegato Fabio Galli. Un’azienda che riveste un ruolo sempre più cruciale e delicato in importanti partite industriali. Soltanto all’inizio di questa settimana, quando l’epilogo della crisi politica sembrava ancora lontano, per la ...

Governo : sul tavolo subito dossier Nomine - si comincia con Cdp e Rai/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Intanto, i sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Informazione hanno comunicato, nei giorni scorsi, di aver la riserva sulla candidatura per l’elezione del consigliere di amministrazione Rai espresso dai lavoratori: di Gianluca de Matteis Tortora, funzionario Rai “con una rilevante esperienza nel settore delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali questo nonostante la sua giovane ...

Governo Conte al via : entro un mese le nuove Nomine Rai : Giuseppe Conte Dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Mattarella, il nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte entrerà finalmente in partita. Tra i primi banchi di prova per l’inedita formazione giallo-verde ci sarà il rinnovo dei vertici di Cdp, Autorità per l’Energia, Antitrust. E poi ci sarà il nodo cruciale della Rai, visto che il 30 giugno prossimo scadranno i mandati dell’attuale CdA e del DG Mario Orfeo. Come ...

Rai - Cdp - Garante della Concorrenza - Autorità Energia : tutte le Nomine in arrivo : La Sala Orsello dove si riunisce il cda Rai Due saranno designati dal Consiglio dei ministri , su proposta, ancora, del ministero dell'Economia, . La Camera dei deputati eleggerà intanto due ...

