' Noi del M5S non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini' | Giulia Grillo

Video e scaletta della festa di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - duetti con Ermal Meta - Ultimo e ManNoia e il ricordo di Cucchi : Il debutto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma sabato 16 giugno ha avuto il sapore della festa misto alla commozione e alla gratitudine per un traguardo che solo qualche anno fa non sarebbe sembrato così a portata di mano e che invece oggi è il coronamento di una carriera fatta di piccoli grandi passi, di cura artigianale di ogni progetto, di dedizione estrema alla musica. L'ex ragazzo di San Basilio e Setteville è arrivato sul palco Romano ...

NoiPa - arretrati scuola alle porte : quando l'emissione del cedolino speciale : Manca davvero poco all'arrivo del cedolino speciale contenente gli arretrati destinati a docenti e Ata, derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del 19 aprile 2018. NoiPa ha dato avviso [VIDEO], direttamente dal proprio portale, dell'emissione straordinaria degli arretrati per il mese di maggio. Straordinaria o speciale dal momento che essa avverra' separatamente rispetto alla rata ordinaria mensile, emessa lo scorso 17 maggio, ...

Elena Santarelli condivide la storia del piccolo Regis - conosciuto in ospedale : “Ti auguro il meglio - arriverà questo giorno anche per Noi” : Elena Santarelli è una donna combattiva e un esempio per tante mamme che si trovano nella sua situazione, come spesso le scrivono le sue followers su Instagram: il 30 novembre scorso, a suo figlio Giacomo è stato diagnosticato il cancro: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”, ha raccontato Elena a Verissimo. E la showgirl ha postato su ...

Migranti - Salvini : 'Se Noi andassimo a Ventimiglia i cinici sarebbero dall'altra parte della frontiera' : 'L'Italia sarà protagonista di una proposta quindi la smettiamo di andare a rimorchio degli altri'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. 'Ho già condiviso con ...

Migranti - Salvini : 'Se Noi andassimo a Ventimiglia i cinici sarebbero dall'altra parte della frontiera' : 'L'Italia sarà protagonista di una proposta quindi la smettiamo di andare a rimorchio degli altri'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. 'Ho già condiviso con ...

Parnasi - spunta anche Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" "Noi primi per lo stadio del Milan" : spunta anche il nome di Beppe Sala, sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

EleNoire Casalegno hot - regina della spiaggia : fuga a Formentera e primo topless della stagione : Formentera ? Arriva l?estate e anche Eleonoire Casalegno ha deciso di regalare il primo topless della stagione. L?ex gieffina vip è partita alla volta di Formentera per...

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Acea. M5s : da Noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Ace. M5s : da Noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ “Arriverà anche per Noi la gioia - basta avere pazienza…” : Elena Santarelli lotta al fianco del figlio Giacomo contro il tumore ma quando arriva una vittoria nel reparto di neuroncologia è una conquista per tutti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Salvini critica la Rai alla vigilia delle nomine del cda 'Contro di Noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

NAINGGOLAN NON SI VENDE/ Caro Monchi - Noi romanisti orfani di Totti abbiamo bisogno del nostro Ninja : Cina o Inter non importa: NAINGGOLAN non si deve VENDEre: E' l'appello di un tifoso romanista a Monchi, Pallotta e Di Francesco perché non mandino via il Ninja(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:32:00 GMT)

FIORELLA MANNoiA/ Dal Bataclan a New York - un'estate Combattente con le date del tour (Wind Music Awards 2018) : FIORELLA MANNOIA torna agli Wind Music Awards, in programma questa sera dall'Arena di Verona, per nuovi riconoscimenti relativi al suo ultimo album e al suo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:34:00 GMT)

Fra Trump e Kim storica stretta di maNoil presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.